Lucro do FGTS será distribuído até dia 31 de agosto; veja quem tem direito e quem pode sacar

A Caixa informou na última terça-feira, 16, que o lucro do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) foi de R$ 32,4 bilhões no ano passado. Trata-se do maior lucro da história do fundo.

Considerando somente a remuneração básica, composta pela Taxa Referencial (TR) + 3% ao ano, a rentabilidade do FGTS em 2023 alcançou 4,96%, superando o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) do período, que foi de 4,62%.

Com a distribuição de parte do lucro do FGTS aos trabalhadores, a rentabilidade das contas aumentará ainda mais. A Caixa informou que o lucro será distribuído aos trabalhadores até dia 31 de agosto.

Quem tem direito ao lucro do FGTS?

Receberão todos os trabalhadores que tinham conta vinculada com saldo em 31 de dezembro de 2023. O Conselho Curador do FGTS ainda decidiu como a distribuição será feita. No ano passado, o órgão decidiu pela distribuição de 99% do lucro. No total, foram distribuídos, R$ 12,7 bilhões do FGTS.

Quem pode sacar o lucro do FGTS?

O saque do lucro do FGTS só é possível se o cotista se encaixar nas situações que o resgate do dinheiro é autorizado. De acordo com a Caixa, os trabalhadores poderão sacar os valores creditados na distribuição de resultados de acordo com as regras estabelecidas pela Lei nº 8.036/90:

como nos casos de demissão sem justa causa;

aposentadoria;

saque aniversário (para aqueles que forem optantes dessa modalidade de saque);

aquisição de moradia própria;

Calamidades;

E em caso de algumas doenças

Veja como consultar o saldo do FGTS

Para realizar a consulta ao valor creditado, o trabalhador pode acessar o App FGTS, disponível gratuitamente nas lojas de aplicativos das plataformas Android e iOS. É necessário realizar cadastro e senha.

Também é possível verificar o saldo e outras informações do seu FGTS no site da Caixa, basta fazer login e a sua consulta. Veja o passo a passo:

Passo a passo

Acesse o endereço caixa.gov.br/extrato-fgts.

Informe o número do seu NIS ou CPF e clique em “cadastrar senha”.

Leia o regulamento e clique em “aceito”.

Preencha todos os campos com os seus dados pessoais.

Crie uma senha com até oito dígitos, com letras e números, e confirme. Você será direcionado para a tela de login novamente.

Preencha os campos com NIS ou CPF, insira a senha cadastrada e o botão Acessar.

A Caixa também oferece o serviço de envio de mensagens via SMS para o trabalhador acompanhar com regularidade os depósitos e saldo do FGTS. O cadastro é gratuito.

O trabalhador recebe informações mensais sobre os depósitos feitos pelo empregador e o saldo atualizado do seu Fundo de Garantia. Ele também será avisado quando houver valores liberados para saque. Para fazer a adesão, o interessado deve fazer o cadastro através do link no site do banco.