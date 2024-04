PSG x Lyon: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo campeonato francês

PSG x Lyon se enfrentam neste domingo, 21, no estádio no Parque dos Príncipes, na França. A partida é pela 30ª rodada do campeonato francês e terá transmissão da Star+.

O PSG chega embalado para o confronto contra o Lyon após garantir sua vaga nas semifinais da Liga dos Campeões. Líder isolado do Campeonato Francês, o clube parisiense não conhece derrotas na liga desde setembro do ano passado, acumulando uma vantagem de dez pontos sobre o segundo colocado, o Brest. Uma vitória sobre o Lyon neste domingo ampliaria ainda mais essa vantagem para confortáveis 13 pontos, solidificando sua posição no topo da tabela.

Por outro lado, o Lyon busca se manter na disputa por uma vaga nas competições europeias. Apesar de uma sequência invicta de cinco jogos, o time está na 7ª colocação, com 41 pontos, precisando desesperadamente de uma vitória para colar no pelotão da frente. No entanto, as estatísticas não favorecem o Lyon em confrontos contra equipes da metade superior da tabela, o que torna a tarefa ainda mais desafiadora. O embate promete ser emocionante, com ambas as equipes lutando por objetivos distintos.

Onde assistir ao vivo o jogo do PSG x Lyon hoje pelo Campeonato Francês?

O jogo deste domingo, às 16h , entre PSG x Lyon terá transmissão ao vivo no Star+.

Provável escalação do PSG

Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Lucas Hernández e Nuno Mendes; Zaire-Emery, Vitinha e Fabián Ruiz; Dembélé, Barcola e Mbappé.