Atlético-GO x São Paulo: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

Atlético-GO e São Paulo se enfrentam neste domingo, 21, às 18h30, no estádio Antônio Accioly, em Goiânia A partida é pela terceira rodada do Brasileirão e terá transmissão do Premiere.

O Atlético-GO busca sua primeira vitória no Brasileirão após duas derrotas consecutivas, enquanto o São Paulo tenta se recuperar de um início complicado na competição.

No confronto direto, o histórico favorece ligeiramente o Tricolor, que venceu 8 dos 17 jogos disputados entre as equipes.

O retorno da zaga titular fortalece o Atlético-GO, enquanto o São Paulo enfrenta a transição de comando técnico, com Luis Zubeldía assumindo em breve. A partida promete ser um teste crucial para ambas as equipes, que buscam pontos importantes para aliviar a pressão neste início de temporada.

Onde assistir ao vivo o jogo do Atlético-GO x São Paulo hoje pelo Brasileirão?

O jogo deste domingo, às 18h30 , entre Atlético-GO e São Paulo terá transmissão ao vivo no Premiere.

