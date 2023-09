PSG lança novo uniforme com a marca de Michael Jordan pelo quinto ano seguido

O Paris Saint-Germain (PSG) divulgou nesta terça-feira, 19, a coleção do seu terceiro uniforme para a temporada 2023/24, em parceria com a marca do ex-astro do basquete Michael Jordan.

O conjunto também marca o quinto ano seguido da relação comercial do clube francês com o empresário americano. Segundo um comunicado do PSG, a camisa será utilizada pelos jogadores nesta terça-feira, no jogo contra o Borussia Dortmund pela Champions League.

De acordo com PSG, a terceira camisa desta temporada tem, pela primeira vez, as famosas estampas de elefante, que representam os produtos que levam o nome de Michael Jordan desde 1988. Esta é a primeira vez que o emblema é usado em um uniforme de futebol.

A parceria da marca do ícone do basquete com o time francês começou em meados de 2018. A partir disso, os modelos do terceiro uniforme do PSG passaram a exibir o selo de Jordan.

Onde assistir ao jogo PSG x Borussia Dortmund pela Champions League

PSG e o Borussia Dortmund se enfrentam nesta terça-feira, 19, às 16h, no Parc des Princes, em Paris, capital da França. A partida é válida pela Chave F da Champions League.

A disputa terá transmissão ao vivo na TNT e HBO Max.