Esporte

Fase de grupos copa 2026

Portugal x Uzbequistão: veja as escalações confirmadas para jogo de hoje da Copa

O confronto é válido pela 2ª rodada da Copa do Mundo de 2026 e a bola vai rolar às 14h, no NRG Stadium, em Houston

Cristiano Ronaldo: com o craque em campo, Portugal busca sua primeira vitória na Copa do Mundo de 2026 (RONALDO SCHEMIDT / AFP)

Cristiano Ronaldo: com o craque em campo, Portugal busca sua primeira vitória na Copa do Mundo de 2026 (RONALDO SCHEMIDT / AFP)

Alan Favaron
Alan Favaron

Colaborador

Publicado em 23 de junho de 2026 às 13h16.

Última atualização em 23 de junho de 2026 às 13h17.

Portugal e Uzbequistão entram em campo nesta terça-feira, 23, pela 2ª rodada do Grupo K da Copa do Mundo de 2026. A bola vai rolar para o confronto às 14h, no NRG Stadium, em Houston.

Com as escalações confirmadas, Portugal conta com Cristiano Ronaldo na equipe titular e busca sua primeira vitória nesta edição do Mundial. Na estreia, a seleção portuguesa empatou em 1 a 1 com a República Democrática do Congo, e CR7 passou em branco.

Escalação de Portugal

Roberto Martínez, treinador dos lusitanos, manda a campo a seguinte escalação: Diogo Costa; João Cancelo, Rúben Dias, Renato Veiga e Nuno Mendes; João Neves, Vitinha e Bruno Fernandes; Pedro Neto, João Félix e Cristiano Ronaldo.

Escalação do Uzbequistão

O Uzbequistão está escalado da seguinte maneira por Fábio Cannavaro: Nematov; Karimov, Khusanov, Abdullayev, Ashurmatov e Nasrullaev; Shukurov, Khamrobekov, Ganlev e Fayzullayev; Shomurodov.

Situação do Grupo K

A Colômbia lidera a chave com 3 pontos, após estrear vencendo os uzbeques por 3 a 1. Portugal e República Democrática do Congo aparecem em seguida, com 1 ponto cada. Por fim, o Uzbequistão ainda não pontuou na Copa do Mundo.

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