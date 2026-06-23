Portugal x Uzbequistão: veja as escalações confirmadas para jogo de hoje da Copa

Portugal e Uzbequistão entram em campo nesta terça-feira, 23, pela 2ª rodada do Grupo K da Copa do Mundo de 2026. A bola vai rolar para o confronto às 14h, no NRG Stadium, em Houston.

Com as escalações confirmadas, Portugal conta com Cristiano Ronaldo na equipe titular e busca sua primeira vitória nesta edição do Mundial. Na estreia, a seleção portuguesa empatou em 1 a 1 com a República Democrática do Congo, e CR7 passou em branco.

Escalação de Portugal

Roberto Martínez, treinador dos lusitanos, manda a campo a seguinte escalação: Diogo Costa; João Cancelo, Rúben Dias, Renato Veiga e Nuno Mendes; João Neves, Vitinha e Bruno Fernandes; Pedro Neto, João Félix e Cristiano Ronaldo.

Escalação do Uzbequistão

O Uzbequistão está escalado da seguinte maneira por Fábio Cannavaro: Nematov; Karimov, Khusanov, Abdullayev, Ashurmatov e Nasrullaev; Shukurov, Khamrobekov, Ganlev e Fayzullayev; Shomurodov.

Situação do Grupo K

A Colômbia lidera a chave com 3 pontos, após estrear vencendo os uzbeques por 3 a 1. Portugal e República Democrática do Congo aparecem em seguida, com 1 ponto cada. Por fim, o Uzbequistão ainda não pontuou na Copa do Mundo.