Portugal x Suíça ao vivo na Copa do Mundo: como assistir o jogo online e de graça

Portugal e Suíça se enfrentam nesta terça-feira, 6, às 16h, no estádio Lusail, no Catar. A partida é válida pelas oitavas de final da Copa do Mundo Fifa 2022.

Apesar de perder para a Coreia do Sul na última rodada da fase de grupos, Portugal ainda se classificou em primeiro. A equipe liderada por Cristiano Ronaldo, busca se reabilitar na competição e chegar as quartas de final novamente, algo que não acontece desde 2006.

Já a Suíça, que passou em segundo no grupo do Brasil, busca chegar as quartas de final algo que não acontece há 68 anos. As melhores participações da seleção em copas, foi em 1934, 1938 e 1954, chegando justamente nas quartas de final.

Que horas começa e onde assistir ao vivo Portugal x Suíça

A partida entre Portugal x Suíça, às 16h, será transmitida pelo TV Globo, SporTV, Globoplay, FIFA+, Twitch (Casimito) e YouTube (Cazé TV). A EXAME acompanha a partida em tempo real.

