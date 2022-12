Jogos da Copa do Mundo ao vivo hoje, terça-feira, 6; onde assistir e horários

As duas últimas partidas das oitavas de final marcam esta terça-feira de futebol.

As oitavas de final da Copa do Mundo estão chegam ao seu fim nesta terça-feira, 6, com partidas entre Marrocos, que foi o primeiro classificado de seu grupo e Espanha, que terminou a primeira rodada do campeonato em segundo lugar, após perder para o Japão.

O segundo jogo do dia conta com Cristiano Ronaldo em campo, na partida entre Portugal e Suíça.

Vale lembrar que a Copa do Mundo entra em uma pausa até a sexta-feira, dia 9, quando começam as quartas de final.

Copa do Mundo 2022 ao vivo

Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos da Copa hoje

Jogos das oitavas de final

12h - Marrocos x Espanha - TV Globo, SporTV, Globoplay e FIFA+

- TV Globo, SporTV, Globoplay e FIFA+ 16h - Portugal x Suíça - TV Globo, SporTV, Globoplay e FIFA+, Twitch (Casimito) e YouTube (Cazé TV)

Quais jogos da Copa vão passar ao vivo no canal do Casimiro hoje

Ne jogo nenhum será transmitido no canal do Casimiro hoje.

