São Paulo x Flamengo: que horas é a final da Copa do Brasil?

O São Paulo recebe o Flamengo neste domingo, 24, às 16h00, no estádio do Morumbi. A partida é válida pela final da Copa do Brasil.

No primeiro jogo do domingo passado, o Tricolor superou os mais de 60 mil no Maracanã e levou a melhor na partida. Com gol do atacante Calleri, a equipe paulista saiu na frente no confronto e agora precisa apenas de um empate que leva o título.

Do outro lado o Flamengo, busca se recuperar e tentar o troféu fora de casa. O Rubro Negro é o atual campeão da competição e pode conseguir o bi-campeonato.

Os clubes já se enfrentaram em duas edições da Copa do Brasil. Em 2020 nas oitavas de final e em 2022 na semifinal. O time carioca avançou em 2022, e o São Paulo em 2020.

Veja como foi o caminho de Flamengo e São Paulo até a final

Ambos os times começaram na competição na terceira fase. Para chegar na final, o Flamengo eliminou o Maringá-PR na terceira fase, o rival Fluminense nas oitavas, o Athletico-PR nas quartas e o Grêmio na semifinal.

Já o São Paulo despachou o Ituano na terceira fase, o Sport nas oitavas, os rivais Palmeiras e Corinthians nas quartas e semi, respectivamente. Com as vitórias até a final, os times já acumularam R$ 18,7 milhões em premiações.