Paysandu x Fluminense hoje; veja horário e onde assistir ao vivo

Paysandu e Fluminense se enfrentam nesta terça-feira, 25, às 20h, no estádio Mangueirão, em Belém no Pará. A partida é válida pela terceira fase da Copa do Brasil.

Após vitória por 3 a 0 no primeiro jogo, o Flu pode perder por até dois gols de diferença que se classifica para a próxima fase. A equipe, comanda pelo técnico Fernando Diniz, vem de duas vitórias no Brasileirão e vive bom momento na temporada.

Do outro lado o "Papão da Curuzu", equipe tradicional do Norte do país, precisa de vitória por quatro gols de diferença para se classificar. Caso vença por apenas dois gols de diferença, ainda será eliminada.

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo Paysandu x Fluminense hoje

O jogo desta terça-feira às 20h entre Paysandu e Fluminense terá transmissão ao vivo na Amazon Prime Video.

Como assistir o jogo Paysandu x Fluminense online?

A partida será transmitida pela plataforma Amazon Prime Video.

