Paulistão 2024: Com R$ 122 milhões, Corinthians foi a equipe que mais gastou entre os grandes; veja

Neste sábado começa o Paulistão 2024, considerado um dos estaduais mais disputados do Brasil. Ao todo 16 equipes chegam para a competição, porém as atenções são sempre para os quatro grandes: São Paulo, Santos, Corinthians e Palmeiras.

O Timão até o momento foi a equipe que mais investiu no Campeonato Paulista. Sob comando de um novo presidente, o alvinegro já gastou 122 milhões de reais na contratação de seis reforços. Rodrigo Garro, Raniele, Félix Torres e Gustavo Henrique, estão entre as principais.

Logo em seguida aparece seu grande rival Palmeiras, com com R$ 77,5 milhões. O Atual bi-campeão da competição efetuou três contratações: Aníbal Moreno, Bruno Rodrigues e Caio Paulista.

Completando o pódio, aparece o São Paulo com R$ 50,2 milhões. O Tricolor se reforçou com a aquisição de quatro jogadores. Ferreirinha, a maior até aqui, foi a contratação mais recente.

Apesar de ter feito mais contratações, o Santos foi a equipe que menos gastou, totalizando apenas R$ 4,8 milhões. Das 14 contratações do Peixe até aqui, sete foi a custo zero e cinco por empréstimo. A equipe apenas mexeu no cofre para trazer o ponta esquerda Guilherme, na bagatela por 900 mil euros (R$ 4,8 milhões).

Ranking dos quatro grandes que investiram no Paulistão 2024:

Corinthians - R$ 122 milhões Palmeiras R$ 77,5 milhões São Paulo - R$ 50,2 milhões Santos: R$ 4,8 milhões

Veja as contratações dos quatro grandes do Paulistão 2024

Corinthians

Hugo - LAT

Raniele - VOL

Félix Torres - ZAG

Rodrigo Garro (argentino) - MEI

Gustavo Henrique - ZAG

Diego Palacios (Equatoriano) - LAT

Palmeiras

Aníbal Moreno (Argentino) VOL

Bruno Rodrigues - ATA

Caio Paulista - LAT

São Paulo

Erick - ATA

Luiz Gustavo VOL

Damián Bobadilla (Paraguaio) - VOL

Ferreirinha - ATA

Santos