Tabela do Paulistão 2024: veja formato, onde assistir, grupos e datas

Neste domingo, 21, começa o Campeonato Paulista 2024, considerado o torneio estadual mais disputado do país. Ao todo, 16 times estão na disputa, brigando pela melhor equipe do estado de São Paulo.

Em dezembro, a Federação Paulista de Futebol (FPF) definiu as datas e grupos do torneio. A fase de grupos da competição inicia 21 de janeiro e vai até 10 de março.

Formato do Paulistão 2024

Assim como nos anos anteriores, o Paulista será dividido em quatro grupos com quatro times cada. Na primeira fase, as equipes enfrentam apenas os adversários das outras chaves.

Após a fase de grupos, as quartas de final serão em jogo único entre os dois melhores de cada chave. Exemplo: Se no grupo B, Palmeiras e Ponte Preta forem primeiro e segundo, respectivamente, se enfrentam nas quartas de final. O mando de campo neste caso é do Palmeiras, por ter sido líder de sua chave.

Fase de grupos: 16 times; 8 se classificam, sendo dois por grupo;

16 times; 8 se classificam, sendo dois por grupo; Quartas de final: 8 times, quatro se classificam

8 times, quatro se classificam Semifinal: 4 times; 2 se classificam;

4 times; 2 se classificam; Final: 2 times; 1 conquista o título;

Datas do Paulistão 2024

Fase de grupos:

1ª rodada: 21 de janeiro

2ª rodada: 24 de janeiro

3ª rodada: 28 de janeiro

4ª rodada: 31 de janeiro

5ª rodada: 4 de fevereiro

6ª rodada: 7 de fevereiro

7ª rodada: 10 de fevereiro

8ª rodada: 14 de fevereiro

9ª rodada: 18 de fevereiro

10ª rodada: 25de fevereiro

11ª rodada: 3 de março

12ª rodada: 10 de março

Mata-mata:

Quartas de final: 17 de março (jogo único)

Semifinal: 24 de março (jogo único)

Final: 31 de março e 7 de abril

Onde assistir ao Paulistão 2024

O Paulistão deste ano tem cinco emissoras que detém os direitos de transmissão: TV Record (TV aberta), TNT (TV fechada), HBO Max (Streaming), Cazé TV (Streaming) e o Paulistão Play (Pay-Per-View).

Qual a premiação do Campeonato Paulista?

A Federação Paulista de Futebol (FPF) dá ao campeão do Paulistão uma premiação de R$ 5 milhões. O vice-campeão ficará com R$ 1,65 milhões de premiação.

Grupos do Paulistão 2024

Grupo A

Santos

Ituano

Santo André

Portuguesa

Grupo 2

Palmeiras

Água Santa

Guarani

Ponte Preta

Grupo 3

Corinthians

Red Bull Bragantino

Mirassol

Inter de Limeira

Grupo 4

São Paulo

São Bernardo

Botafogo-SP

Novorizontino

Tabela do Campeonato Paulita 2024

Primeira rodada - 21/1

Botafogo-SP x Santos

Corinthians x Guarani

Inter de Limeira x Portuguesa

Novorizontino x Palmeiras

Ponte Preta x Mirassol

Red Bull Bragantino x Água Santa

São Bernardo x Ituano

São Paulo x Santo André

Segunda rodada - 24/1

Guarani x São Bernardo

Ituano x Corinthians

Mirassol x São Paulo

Palmeiras x Inter de Limeira

Portuguesa x Bragantino

Santo André x Novorizontino

Santos x Ponte Preta

Água Santa x Botafogo

Terceira rodada - 28/1

Ituano x Guarani

Mirassol x Novorizontino

Palmeiras x Santos

Ponte Preta x Inter de Limeira

Bragantino x Botafogo

Santo André x Água Santa

São Bernardo x Corinthians

São Paulo x Portuguesa

Quarta rodada - 31/1

Botafogo x Santo André

Corinthians x São Paulo

Guarani x Mirassol

Inter de Limeira x São Bernardo

Novorizontino x Ituano

Portuguesa x Ponte Preta

Bragantino x Palmeiras

Água Santa x Santos

Quinta rodada - 4/2

Corinthians x Novorizontino

Inter de Limeira x São Paulo*

Ituano x Botafogo

Ponte Preta x São Bernardo

Portuguesa x Palmeiras*

Santo André x Bragantino

Santos x Guarani

Água Santa x Mirassol

Sexta rodada - 7/2

Botafogo x Ponte Preta

Guarani x Inter de Limeira

Mirassol x Santo André

Novorizontino x Bragantino

Palmeiras x Ituano

Santos x Corinthians

São Bernardo x Portuguesa

São Paulo x Água Santa

Sétima rodada - 10/2

Corinthians x Portuguesa

Inter de Limeira x Botafogo

Mirassol x Santos

Novorizontino x Guarani

Ponte Preta x São Paulo

Bragantino x São Bernardo

Santo André x Palmeiras

Água Santa x Ituano

Oitava rodada - 14/2

Botafogo x Corinthians

Guarani x Santo André

Inter de Limeira x Novorizontino

Ituano x Mirassol

Portuguesa x Água Santa

Bragantino x Ponte Preta

São Bernardo x Palmeiras

São Paulo x Santos

Nona rodada - 18/2

Mirassol x Botafogo

Palmeiras x Corinthians

Ponte Preta x Ituano

Portuguesa x Guarani

Santos x Novorizontino

São Bernardo x Santo André

São Paulo x Bragantino

Água Santa x Inter de Limeira

Décima rodada - 25/2

Botafogo x Portuguesa

Corinthians x Ponte Preta

Guarani x São Paulo

Ituano x Bragantino

Novorizontino x Água Santa

Palmeiras x Mirassol

Santo André x Inter de Limeira

Santos x São Bernardo

Décima primeira rodada - 3/3

Botafogo x Guarani

Corinthians x Santo André

Inter de Limeira x Ituano

Ponte Preta x Novorizontino

Portuguesa x Mirassol

Bragantino x Santos

São Bernardo x Água Santa

São Paulo x Palmeiras

Décima segunda rodada - 10/3