Palmeiras anuncia Esportes da Sorte como novo patrocinador máster do futebol feminino

Palmeiras e a casa de apostas Esportes da Sorte, anunciaram nesta quarta-feira, 17, um acordo de patrocínio. A parceria garante entregas como patrocinador máster no futebol feminino, além de ações no masculino. Segundo fontes do clube, o valor chega a R$ 20 milhões, por ano, ao alviverde.

“Em primeiro lugar, gostaríamos de agradecer ao Palmeiras por ter aberto as suas portas para que o Esportes da Sorte faça parte desta família tão vitoriosa. Dois gigantes do Brasil se unem para uma das maiores parcerias do futebol nacional. Entendemos que, juntos, podemos fazer um trabalho engrandecedor e ajudar o clube a continuar perpetuando seu status de Maior Campeão do Brasil”, afirmou Darwin Henrique da Silva Filho, CEO do Grupo Esportes da Sorte.

Além da exposição da marca de apostas esportivas, a parceria firmada também garante ações em todas as partidas do clube em casa, em placas de LED, backdrops, redes sociais, site, entre outros lugares.

“É com muita satisfação que anunciamos um novo patrocinador master para a nossa equipe feminina de futebol, que vem conquistando feitos muito importantes dentro de campo, como o inédito título da Libertadores em 2022. Com certeza, será uma união de muito sucesso e com grandes conquistas”, declarou Everaldo Coelho, diretor de Marketing do Palmeiras.

O Palmeiras, atual campeão nacional no masculino, apresenta conquistas importantes na modalidade feminina. Além de diversos campeonatos estaduais, as Palestrinas venceram a Copa Libertadores da América em 2022 e entraram no seleto grupo de equipes nacionais que possuem a taça.

O Esportes da Sorte também patrocina grandes clubes do futebol brasileiro, como Grêmio, Athletico e Bahia. O acordo de patrocínio máster no futebol feminino é o primeiro investimento da empresa na categoria.

Ainda no mundo esportivo, a casa de apostas possui parceria com o X1 Brazil Combate, maior evento de um contra um do país, e com a CazéTV.