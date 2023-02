Onde assistir ao vivo o jogo Liverpool x Real Madrid hoje, terça-feira, 21; veja horário

Liverpool e Real Madrid se enfrentam nesta terça-feira, 21, às 17h, no estádio Anfield na Inglaterra Paris. A partida é válida pelas oitavas de final da Champions League.

Reeditando a final da temporada passada, Liverpool e Real Madrid entram em campo tentando afastar a oscilação de bons resultados na temporada. O Liverpool, que é nono colocado do Campeonato Inglês, quer diante do seu torcedor abrir vantagem no confronto.

Do outro lado o Real Madrid, que foi campeão mundial recentemente, quer manter a boa fase e vencer o primeiro embate de 180 minutos. A equipe é segunda colocada do Campeonato Espanhol, porem ainda mira diminuir a distância na competição.

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo Liverpool x Real Madrid hoje

O jogo desta terça-feira às 17h entre Liverpool x Real Madrid terá transmissão ao vivo na SBT, TNT e HBO Max.

Onde assistir ao vivo e online o jogo Liverpool x Real Madrid

O jogo desta terça-feira às 17h entre Liverpool x Real Madrid terá transmissão ao vivo na SBT, TNT e HBO Max.