São Paulo x Barcelona-EQU: onde assistir, horário e escalações pela Copa Libertadores

O São Paulo e o Barcelona-EQU se enfrentam nesta quinta-feira, 16, às 21h, no Morumbis, na zona oeste da capital paulista. A partida é válida pela 5º rodada da Copa Libertadores e terá transmissão da ESPN e Star+.

O Tricolor paulista conquistou uma vitória emocionante sobre o Fluminense por 2 a 1, revertendo o placar desfavorável, no último jogo pelo Campeonato Brasileiro. Dessa forma, o São Paulo alcançou sua quarta vitória consecutiva e completou sete jogos invicto, sendo seis deles sob o comando de Zubeldía.

Por outro lado, o Barcelona teve um empate de 1 a 1 com o Aucas no Campeonato Equatoriano, ocupando atualmente a quarta posição na tabela. Na Libertadores, a equipe enfrenta dificuldades, ainda sem vitórias e já eliminada matematicamente, somando apenas dois pontos em quatro jogos.

Os clubes rivais se encontraram na quinta rodada da Libertadores deste ano, com o confronto realizado em Guayaquil, Equador. Mesmo jogando fora de casa, o São Paulo saiu vitorioso por 2 a 0, com gols de Calleri no primeiro tempo e Alisson no segundo. A partida jogo marcou a estreia de Luis Zubeldía como técnico do Tricolor Paulista.

Onde assistir ao vivo o jogo do São Paulo x Barcelona-EQU hoje pela Copa Libertadores?

O jogo desta quinta-feira, 21h, entre o São Paulo x Barcelona-EQU terá transmissão ao vivo no ESPN e Star+.

Como assistir online o jogo do São Paulo x Barcelona-EQU hoje?

Você pode assistir a partida online pelo Star+.

Onde assistir ao vivo o jogo do São Paulo hoje pela Copa Libertadores?

O jogo desta quinta-feira, 21h, entre o São Paulo x Barcelona-EQU terá transmissão ao vivo no ESPN e Star+ .

Como assistir online o jogo do São Paulo hoje?

Você pode assistir a partida online pelo Star+.

Provável escalação do São Paulo

Rafael; Igor Vinicius, Arboleda, Alan Franco e Patryck; Alisson, Bobadilla e Nestor; Lucas, Luciano e André Silva.

Técnico: Luís Zulbeldía.

Provável escalação do Barcelona-EQU

Javier Burrai, Luca Sosa, Nicolás Ramírez, Aníbal Chalá, Alex Rangel, Dixon Arroyo, Fernando Gaibor, Adonis Preciado, Francisco Fydriszewski, Joao Rojas, Janner Corozo.