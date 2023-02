Onde assistir ao vivo e online o jogo do Flamengo hoje, terça-feira, 21; veja horário

O Flamengo visita o Independiente Dell Vale nesta terça-feira, 21, às 21h30, no Estádio Banco Quayaquill, no Equador. A partida é válida Recopa Sul-Americana.

Após decepções na Supercopa do Brasil e no Mundial de Clubes, o Flamengo inicia a caminha para conquistar o seu primeiro título no ano. A equipe de Vitor Pereira perdeu para o Palmeiras na competição nacional e foi eliminada na semifinal do Mundial de Clubes.

Na Recopa Sul-Americana, uma nova chance para os cariocas. Com dois jogos, as chances de uma equipe de maior qualidade técnica, como o Flamengo, aumentam. Um bom resultado no Equador pode facilitar a vida do time brasileiro no jogo de volta.

As equipes se enfrentaram quatro vezes na história. Foram duas vitórias do Flamengo, uma do Independiente e um empate. O último encontro foi em setembro de 2020 durante a fase de grupos da Libertadores daquele ano. O time carioca goleou o equatoriano por 4 a 0.

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo do Flamengo hoje



O jogo desta quarta-feira às 21h30 entre Independiente Dell Vale x Flamengo terá transmissão ao vivo na ESPN e Star+.

Onde assistir ao vivo o jogo do Flamengo online hoje?

O jogo desta quarta-feira às 21h30 entre Independiente Dell Vale x Flamengo terá transmissão ao vivo e online no streming Star+.