Onde assistir ao vivo o jogo do PSG hoje, domingo, 1; veja horário

O PSG visita o Lens neste domingo, 1, às 16h45, no estádio xxxxx, na França. A partida é válida pela 17ª rodada do Campeonato Francês.

Após vitória contra o Strasbourg na última quarta-feira, o PSG entra em campo querendo manter a boa fase na competição. A equipe é líder do campeonato e busca sua segunda vitória consecutiva. Sem Messi, de folga por conta da conquista da Copa do Mundo, e Neymar suspenso, a equipe parisiense deve ir a campo apenas com Mbappé.

Neymar joga hoje?

Não, o craque foi expulso na última partida contra o Strasbourg e desfalca a equipe.

Mbappé joga hoje?

Sim, o craque francês não está lesionado e suspenso e deve ser escalado para a partida.

Messi joga hoje?

Não, o craque argentino ainda está de folga devido a conquista da Copa do Mundo.

Provavel escalação do PSG

Escalação do provável PSG: Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Ramos, Bernat; Verratti, Ruiz, Vitinha; Soler; Sarabia, Mbappé.

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo do PSG hoje



O jogo deste domingo às 16h45 entre Lens x PSG terá transmissão ao vivo no ESPN e Star+

Como assistir o jogo do PSG online e de graça?

A partida entre PSG x Strasbourg será transmitida ao vivo pela internet e de graça no Star+.Basta ter assinatura mensal da plataforma que custa R$ 32,90 mensais.

Próximos jogos do PSG

06/01 - Châteauroux x PSG - Copa da Liga Francesa

- Copa da Liga Francesa 11/01 - PSG x Angers - Campeonato Francês

LEIA TAMBÉM: