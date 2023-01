Onde assistir ao vivo o jogo do Manchester United hoje, terça-feira, 10; veja horário

O Manchester United recebe o Charlton nesta terça-feira, 10, ao 17h05, no estádio Old Trafford, na Inglaterra. A partida é válida pelas quartas de final da Copa da Liga Inglesa.

Após eliminar o Burnley por 2 a 0 nas oitavas de final, o Manchester United busca emplacar mais uma vitória para avançar à semifinal do torneio. Os Red Devills devem entrar com time reserva, por conta do clássico com o Manchester City, no sábado.

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo do Manchester hoje



O jogo da Copa da Liga Inglesa desta terça-feira às 17h entre Manchester United x Charlton terá transmissão ao vivo no Star+.

A partida entre Manchester United x Charlton será transmitida ao vivo no Star+. Basta ter assinatura mensal da plataforma que custa R$ 32,90 mensais.

