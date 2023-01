Torcida da Argentina faz campanha para que campeão do Mundo termine namoro; entenda

Mesmo com a conquista do título mundial, os jogadores argentinos ainda são vítimas de torcedores apaixonados. Como esquecer do apelo a Lionel Messi quando o craque decidiu que não jogaria mais pela seleção. Uma carta escrita por um torcedor viralizou na época, pedindo que o jogador não se aposentasse.

Dessa vez, outro jogador está no alvo dos torcedores. Julian Alvaréz, um dos destaques da seleção na conquista da Copa do Mundo, está sendo vítima de uma petição assinada por 20 mil torcedores, que pede o término de seu relacionamento com a jogadora de hóquei Emilia Ferrero.

O apelo começou após a divulgação de um vídeo em que Emília afasta o companheiro dos fãs impedindo que eles tirassem fotos com o atacante. O comportamento levou a um movimento chamado "Julián, termine com a Mary Jane", fazendo alusão ao personagem Homem Aranha. Esse apelido foi dado por conta dos torcedores chamarem o atacante de "Aranha".

Emília publicou uma postagem em suas redes sociais pedindo desculpas pelo ocorrido. Ela diz que no momento da gravação, estava tentando organizar uma foto coletiva com os fãs e que tinha intimidade com eles.

Julian e Emília eram amigos de infância e começaram o relacionamento em 2017. O jogador já garantiu que apesar da petição, o relacionamento deles segue firme. Contratado recentemente pelo Manchester City, o casal vive junto na Inglaterra.

LEIA TAMBÉM: