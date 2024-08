Olimpíadas 2024: quando é a disputa pela medalha de bronze no vôlei feminino?

A seleção feminina de vôlei do Brasil foi derrotada pela equipe dos Estados Unidos nesta quinta-feira, 8. Com isso, o sonho de ouro fica para as próximas Olimpíadas, mas a busca pelo bronze segue.

A disputa pelo terceiro lugar acontece no sábado, 10, às 12h15 – mesmo horário da final do futebol feminino entre Brasil e EUA. O adversário, no entanto, ainda será definido no confronto entre Turquia e Itália pela outra semifinal.

Já a final do vôlei feminino será disputada no domingo, 11.

Quando é a final do vôlei feminino nas Olimpíadas 2024?

Data: domingo, 11 de agosto

Horário: 8h (horário de Brasília)

Onde assistir: TV Globo, Globoplay, CazéTV e SporTV.

Quando é a disputa pelo bronze do vôlei feminino nas Olimpíadas 2024?

Data: sábado, 10 de agosto

Horário: 12h15

Onde assistir: TV Globo, Globoplay, CazéTV e SporTV

O Brasil disputa o bronze no vôlei feminino com qual país?

Itália ou Turquia.