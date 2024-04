New England Revolution x Inter Miami: onde assistir, horário e escalações do jogo pela MLS

New England Revolution e Inter Miami se enfrentam neste sábado, 27, às 20h30, no Gillette Stadium, em Massachusetts (EUA). A partida é pela temporada regular da Major League Soccer (MLS) 2024 e terá transmissão da AppleTV+.

O Inter Miami, liderado por Lionel Messi e Luis Suárez, vive um momento de ascensão na Conferência Leste da MLS, com dez pontos em dez jogos e duas vitórias consecutivas sobre Sporting Kansas City e Nashville.

Enquanto Messi brilha com três gols nos últimos dois jogos, se aproximando da artilharia da liga, o New England Revolution enfrenta uma fase turbulenta, com apenas uma vitória em oito jogos e a eliminação nas quartas de final da Copa dos Campeões da CONCACAF.

Para o Inter Miami, o desafio extra deste sábado será o gramado sintético do estádio do New England Revolution, onde Suárez pode retornar após evitar jogar em campos artificiais no passado. O técnico Gerardo Martino mantém suspense sobre a escalação dos astros para a partida.

Onde assistir ao vivo o jogo do New England Revolution x Inter Miami hoje pela MLS?

O jogo deste sábado, às 20 h30 , entre New England Revolution e Inter Miami terá transmissão ao vivo na AppleTV+.

Como assistir online o jogo do New England Revolution x Inter Miami hoje?

Você pode assistir a partida online através da CazéTV (Youtube) e Paulistão Play.

Messi joga hoje no Inter Miami?

Messi está escalado para a partida de hoje, contra o New England Revolution.

Qual é o time de Messi?

Lionel Messi joga no Inter Miami.

Provável escalação do New England Revolution

Henrich Ravas; Nick Lima, Andrew Farrell, Henry Kessler, Ryan Spaulding; Noel Buck, Matt Polster, Carles Gil; Nacho Gil, Esmir Bajraktarevic, Giacomo Vrioni

Provável escalação do Inter Miami

Drake Callender; Marcelo Weigandt, Tomás Avilés, Nicolás Freire, Franco Negri; Julian Gressel, Sergio Busquets, David Ruiz; Lionel Messi, Luis Suárez e Leo Afonso.