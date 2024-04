Flamengo x Botafogo: onde assistir, horário e escalações pelo Campeonato Brasileiro

O Flamengo e o Botafogo se enfrentam neste domingo, 28, às 11h, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. A partida é válida pela 4º rodada do Campeonato Brasileiro e terá transmissão da Premiere.

O clássico carioca já foi disputado em 347 ocasiões até o momento, com vantagem numérica para o Flamengo. O Rubro-Negro acumula 129 vitórias, enquanto o Botafogo tem 105 vitórias registradas, além de 113 empates entre os dois clubes. No mais recente confronto entre as equipes, válido pelo Campeonato Carioca deste ano, o Flamengo saiu vitorioso por 1 a 0, jogando em casa.

Atualmente, o Flamengo ocupa a segunda posição na tabela do Brasileirão, somando sete pontos em três jogos, com duas vitórias e um empate. Na última partida, o time empatou em 0 a 0 contra o Palmeiras. Enquanto isso, o Botafogo está na terceira posição, com seis pontos conquistados em três jogos, com duas vitórias e uma derrota. Na última rodada, o Botafogo venceu o Juventude por 5 a 1.

Onde assistir ao vivo o jogo do Flamengo x Botafogo hoje pelo Campeonato Brasileiro?

O jogo deste domingo, às 11h, entre Flamengo x Botafogo terá transmissão ao vivo no Premiere.

Como assistir online o jogo do Flamengo x Botafogo hoje?

Você pode assistir a partida online pelo Premiere.

Provável escalação do Flamengo

Rossi; Varela, Fabricio Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Pulgar, De La Cruz e De Arrascaeta; Luiz Araújo, Bruno Henrique e Pedro.

Técnico: Tite.

Provável escalação do Botafogo

John; Suárez, Lucas Halter, Bastos e Hugo; Marlon Freitas e Gregore; Luiz Henrique, Savarino e Junior Santos; Tiquinho