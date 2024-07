Com 1 bilhão de euros em receitas, Real Madrid se torna o 1º clube do mundo a atingir essa marca

O Real Madrid se tornou o primeiro clube do mundo a superar a marca de € 1 bilhão (R$ 6 bilhões) em receitas em uma única temporada, em anúncio feito nesta quarta-feira, 24. A arrecadação exata em 2023/24 foi de € 1,073 (R$ 6,5 bilhões), representando um crescimento de 27% em relação ao ano anterior, que já havia sido recorde na história do clube, com receitas de € 843 milhões em 2022/23.

Os números não consideram vendas de jogadores, nem o projeto do novo Santiago Bernabéu, que teve investimento de mais de € 1 bilhão (R$ 6 bilhões) na última temporada.

De acordo com outros dados divulgados pelos merengues, o patrimônio líquido é de € 574 milhões (R$ 3,5 bilhões), quase dobrando de valor nos últimos dez anos - em junho de 2014, era de € 370 milhões.

“A estratégia do Real Madrid de apostar continuamente em super estrelas e investir alto mostra resultados. A combinação de governança corporativa profissional, expansão internacional e resultados esportivos explica tais recordes”, pontua Ivan Martinho, professor de marketing esportivo pela ESPM.

"Entre os clubes que disputam as principais competições do mundo, é o mais vencedor ao longo da história, e também é o maior vencedor da principal competição na última década. É uma marca global desde os anos cinquenta, e com a desvalorização da Seleção Brasileira, não é absurdo dizer que é a instituição cujo nome, escudo e camisa são maus valiosos do mundo. Foi o primeiro a atingir um bilhão, e tudo sugere que será o primeiro a atingir um e cem, um e duzentos, um e trezentos. O Real Madrid é a locomotiva do trem do futebol. Ele lidera, e diz para onde os demais vagões seguirão", analisa Thiago Freitas, COO da Roc Nation Sports no Brasil, empresa de entretenimento norte-americana, comandada pelo cantor Jay-Z, que gerencia a carreira de centenas de atletas.

"O Real Madrid é um clube quebrador de recordes. Com um desempenho incrível dentro do campo e uma estratégia comercial e de imagem impecável fora dele, o clube alcança a barreira do primeiro bilhão de euros de receita pela primeira vez na história", afirma Fábio Wolff, sócio-diretor da Wolff Sports e especialista em marketing esportivo.

Especialistas em novas propriedades e arenas entendem que a tendência é de um crescimento ainda maior nos próximos anos, com a conclusão de todos os serviços e uso completo do novo Santiago Bernabéu. As obras se encerraram por completo ao final da última temporada, e o lucro total depois de impostos do Real Madrid no ano fiscal foi de € 15,6 milhões (R$ 94 milhões).

"As novas arenas esportivas têm o poder de transformar o cenário do futebol mundial, e esses projetos podem abrir caminho para uma tendência crescente de modernização e novas receitas", avalia Otávio Pedroso, arquiteto da Recoma, empresa especializada em infraestrutura e construções esportivas no Brasil.

Considerada uma das principais especialistas em estruturas desmontáveis no país e a maior em overlay da América Latina, a diretoria executiva da Fast Engenharia, Tatiana Fasolari, afirma que essa deve ser uma tendência nas principais arenas pelo mundo. "Com todos os espaços previstos, este é mais um exemplo de projeto com tudo o que há de moderno. Com uma empresa especializada para executar a obra, e a partir da gestão e experiência da equipe, a reforma fluirá da melhor forma possível e poderá atender à expectativa de todos os envolvidos", explica.