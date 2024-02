À pedido de Mbappé, Real Madrid vai contratar o irmão mais novo do jogador, diz jornal espanhol

O Real Madrid vive momentos decisivos quanto à configuração de seu elenco. Além de garantir a contratação do atacante Kylian Mbappé, o clube espanhol também está prestes a fechar acordo com outro membro da família: o irmão mais novo, Ethan Mbappé.

De acordo com o jornal "Okdiario", o meio-campista de 17 anos está programado para ingressar no Real no próximo verão e será integrado à equipe do Real Madrid Castilla, embora também deva treinar ocasionalmente com o elenco principal.

A contratação de Ethan pelo Real Madrid foi uma solicitação dos representantes de Kylian Mbappé. Após considerar o pedido, a direção do clube deu o aval, aproveitando que o jovem de 17 anos também encerra seu contrato com o Paris Saint-Germain (PSG) em 30 de junho.

Ethan atua no meio-campo e possui versatilidade para desempenhar diversas funções nessa parte. Com um potencial promissor para desenvolvimento, sua mudança para o Real Madrid ao lado do irmão e da família, é vista como uma oportunidade para ele progredir em um time de alto nível, onde terá que competir por seu lugar na equipe, informa o jornal espanhol.

Quem é Ethan, irmão de Mbappé?

Ao contrário de Kylian, Ethan Mbappé desempenha a função de meio-campista e, aos 17 anos, já integra o time sub-19 do PSG.

Nessa categoria, o jovem atleta participa ativamente do campeonato nacional e da Youth League, ocupando a posição de titular. Sua estreia profissional pelo clube francês ocorreu em dezembro, após ter sido convocado pela primeira vez em setembro do ano anterior.

Ethan iniciou sua trajetória no futebol no AS Bondy antes de se transferir para o PSG. O jovem prodígio assinou um contrato de três temporadas para jogar nas categorias de base do renomado clube francês, com o anúncio oficial realizado em meados de 2021.