Jogos de futebol hoje, quarta-feira, 5; onde assistir ao vivo e horários

Grandes jogos da UEFA Champions League e da do Brasileirão Série A marcam esta quarta-feira de futebol.

Os destaques do dia são as partidas entre Chelsea e Milan, Real Madrid e Shakhtar Donetsk, além de Benfica e PSG, todas parte da terceira rodada da fase de grupos do campeonato europeu.

Já no Brasileirão, a quarta-feira contará com jogos entre Flamengo e Internacional, Santos e Atlético Mineiro, Cruzeiro e Ituano.

Veja horários e onde assistir aos jogos de hoje

UEFA Champions League

13h45 - Red Bull Salzburg x Dinamo Zagred - Space e HBO Max

- Space e HBO Max 13h45 - RB Leipzig x Celtic - TNT e HBO Max

- TNT e HBO Max 16h - Sevilla x Borussia Dortmund - HBO Max

- HBO Max 16h - Juventus x Maccabi Haifa - HBO Max

- HBO Max 16h - Chelsea x Milan - Space e HBO Max

- Space e HBO Max 16h - Real Madrid x Shakhtar - HBO Max

- HBO Max 16h - Manchester City x Copenhagen - HBO Max

- HBO Max 16h - Benfica x PSG - TNT e HBO Max

Brasileirão - Série A

19h - Atlético-GO x Fluminense - SporTV e Premiere

- SporTV e Premiere 19h - Red Bull Bragantino x Cuiabá - Premiere

- Premiere 19h - Ceará x Goiás - Premiere

- Premiere 19h30 - Athletico x Fortaleza - Furacão Live e Twitch do Casimiro

- Furacão Live e Twitch do Casimiro 21h30 - Flamengo x Internacional - TV Globo e Premiere

- TV Globo e Premiere 21h30 - Santos x Atlético-MG - TV Globo e Premiere

Brasileirão - Série B

21h30 - Cruzeiro x Ituano - TV Globo, SporTV e Premiere

