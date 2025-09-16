Real Madrid x Olympique de Marselha: onde assistir, horário e escalações pela Champions League

Repórter
Publicado em 16 de setembro de 2025 às 13h46.
A partida entre Real Madrid e Olympique de Marselha acontece nesta terça-feira, 16 de setembro, às 16h, no Estádio Santiago Bernabéu, em Madri (ESP), pela fase de grupos da Champions League. O jogo terá transmissão ao vivo no SBT, TNT e HBO Max.
O duelo também marcará a primeira partida de Xabi Alonso como técnico do Real Madrid na Liga dos Campeões, após ter levantado o título da competição na temporada 2013/14, ainda como jogador.
Do outro lado, o Marselha está de volta à Champions League depois de ficar duas temporadas fora e tentará espantar o "fantasma" de não ter passado da fase de grupos nas últimas três edições em que participou. Além disso, os franceses farão sua estreia no novo formato da competição.
No retrospecto, o Real Madrid leva a melhor sobre o Olympique, com 100% de aproveitamento: quatro vitórias em quatro jogos, sendo a última em 2009, também pela fase de grupos.
Você pode assistir à partida online através do HBO Max, que retransmite os jogos da TNT.