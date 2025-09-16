Esporte

Real Madrid x Olympique de Marselha: onde assistir, horário e escalações pela Champions League

Partida entre Real Madrid e Olympique de Marselha é válida pela Champions League

A partida entre Real Madrid e Olympique de Marselha acontece nesta terça-feira, 16 de setembro, às 16h, no Estádio Santiago Bernabéu, em Madri (ESP), pela fase de grupos da Champions League. O jogo terá transmissão ao vivo no SBT, TNT e HBO Max.

O duelo também marcará a primeira partida de Xabi Alonso como técnico do Real Madrid na Liga dos Campeões, após ter levantado o título da competição na temporada 2013/14, ainda como jogador.

Do outro lado, o Marselha está de volta à Champions League depois de ficar duas temporadas fora e tentará espantar o "fantasma" de não ter passado da fase de grupos nas últimas três edições em que participou. Além disso, os franceses farão sua estreia no novo formato da competição.

No retrospecto, o Real Madrid leva a melhor sobre o Olympique, com 100% de aproveitamento: quatro vitórias em quatro jogos, sendo a última em 2009, também pela fase de grupos.

Onde assistir ao vivo o jogo entre Real Madrid e Olympique de Marselha?

O jogo entre Real Madrid e Olympique de Marselha, às 16h, terá transmissão ao vivo no SBT, TNT e HBO Max.

Como assistir online o jogo entre Real Madrid e Olympique de Marselha?

Você pode assistir à partida online através do HBO Max, que retransmite os jogos da TNT.

Prováveis escalações

Real Madrid (Técnico: Xabi Alonso):

  • Courtois;
  • Alexander-Arnold, Éder Militão, Huijsen e Carreras;
  • Tchouaméni, Valverde e Arda Güler;
  • Vinicius Júnior, Mbappé e Mastantuono.

Olympique de Marselha (Técnico: Igor Tudor):

  • Rulli;
  • Pavard, Balerdi, Medina e Emerson Palmieri;
  • Höjbjerg, Kondogbia e Weah;
  • Greenwood, Angel Gomes e Aubameyang.
