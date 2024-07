Ginástica artística hoje nas Olimpíadas: veja horário e onde assistir nesta segunda-feira, 29

A competição por equipes masculina na ginástica artística acontecerá nesta segunda-feira, 29 de julho, nas Olimpíadas de Paris 2024. A final começará às 12h30, com transmissão ao vivo pela TV Globo, CazéTV e estará disponível online no Globoplay e CazéTV.

A ginástica artística é um esporte que exige força, flexibilidade, coordenação e precisão. É composta por várias modalidades, como solo, cavalo com alças, argolas, salto, barras paralelas e barra fixa. Competidores executam uma série de movimentos em cada aparelho, sendo avaliados por juízes que atribuem notas baseadas na dificuldade e na execução dos movimentos. A ginástica artística é uma das modalidades mais tradicionais dos Jogos Olímpicos e sempre atrai grande atenção do público.

Neste domingo, 28, o Brasil se classificou para as finais da ginástica artística. A equipe, composta por Rebeca Andrade — medalhista de ouro nos jogos de Tóquio —, Flávia Saraiva, Jade Barbosa, Lorrane Oliveira e Júlia Soares, se classificou em 4º lugar.

Que horas começa a ginástica artística nas Olimpíadas 2024 hoje, segunda-feira, (29)?

A final da competição por equipes masculina começará às 12h30, com transmissão ao vivo pela TV Globo, CazéTV e Globoplay.

Onde assistir online a ginástica artística masculina hoje, segunda-feira (29)?

Você pode assistir a competição online pelo Globoplay e CazéTV.

Onde assistir ao vivo a ginástica artística masculina hoje, segunda-feira (29)?

A final da competição por equipes masculina começará às 12h30, com transmissão ao vivo pela TV Globo, CazéTV e Globoplay.

Quais brasileiros vão competir na ginástica artística hoje?

A seleção brasileira não compete na categoria de equipe masculina. Diogo Souza está na final na categoria individual e buscará uma medalha pelo Brasil na próxima quarta-feira, 31.

1 /4 Símbolos de liberdade e inclusão, as mascotes Phryges representam os valores dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Paris 2024 (Símbolos de liberdade e inclusão, as mascotes Phryges representam os valores dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Paris 2024)

2 /4 La'eeb mascote da Copa do Mundo 2022 Catar (La'eeb mascote da Copa do Mundo 2022 Catar)

3 /4 Mascotes das Olimpíadas de Tóquio 2020 (Mascotes das Olimpíadas de Tóquio 2020)

4/4 Mascotes dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016 posam para fotos (Mascotes dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016 posam para fotos)

*Este conteúdo foi gerado automaticamente com o uso de inteligência artificial. As informações são do site oficial das Olimpíadas; horários podem mudar a qualquer momento. Viu algum erro? Envie um e-mail para homepage@exame.com