Jogos de hoje, terça-feira, 8; onde assistir ao vivo e horários

As oitavas de final da Copa Libertadores da América e da Copa Sul-Americana e a primeira rodada da Copa Paulista são os destaques desta terça-feira de futebol.

Corinthians e Newell’s Old Boys se enfrentam nesta terça-feira, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana. O Corinthians deve jogar pelo empate pois conta com um resultado favorável no jogo de ida. O Timão venceu três e empatou uma das últimas quatro partidas.



Na Copa Libertadores, Fluminense e Argentinos Juniors disputam as oitavas de final. O time anfitrião, Fluminense, está em uma boa fase, além de conseguir o embate no jogo de ida após sair perdendo por 1 a 0 em Buenos Aires, o Tricolor Carioca está em 3º lugar no Brasileirão com duas vitórias consecutivas

Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos de futebol de hoje

Copa Libertadores da América

19h - Fluminense x Argetinos - Paramount +

21h - Athlético-PR x Bolívar - ESPN, Star+

21h - Internacional x Riverplate - ESPN, Star+

Copa Sul-Americana

19h - Fortaleza x Libertad - Paramount+

21h - Defensa y Justicia x Emelec - Paramount+

21h - Newell’s Old Boys x Corinthians - SBT e ESPN

Copa do Mundo Feminina

05h - Colômbia x Jamaica - Cazé TV e Fifa+

08h - França x Marrocos - Cazé TV e Fifa+

Copa Paulista

19h - Ponte Preta x XV Piracicaba - Futebol Paulista (YouTube)

Onde assistir ao vivo o jogo do Fluminense ; veja horário

Que horas é o jogo Corinthians?

Quais jogos de futebol vão passar ao vivo hoje?

Globo

SBT

Record

Band

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

ESPN

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

Star+

Paramount+