Jogos de hoje, sábado, 14 de junho, onde assistir ao vivo e horários

Os jogos do Brasileirão Feminino, Campeonato Uruguaio e o primeiro jogo do Mundial de Clubes, com o confronto entre Al Ahly e Inter Miami são os destaques do futebol deste sábado, 14 de junho.

A programação do dia também inclui partidas do Campeonato Brasileiro da Série C e D, Eurocopa Sub-21, entre outros.

Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos de futebol de hoje

Brasileirão Feminino

11h - Real Brasília (F) x Grêmio (F) - Sportv

15h - Cruzeiro (F) x Sport (F) - Sportv

17h - Ferroviária (F) x RB Bragantino (F) - Sportv

17h - Flamengo (F) x América-MG (F) - TV Brasil

Campeonato Uruguaio

11h - Miramar Misiones x Juventud - Disney+

14h30 - Boston River x Danubio - Disney+

17h30 - Racing-URU x Nacional-URU - Disney+

20h - Defensor Sporting x Liverpool-URU - Disney+

Eurocopa Sub-21

13h - Espanha sub-21 x Romênia sub-21 - UEFA.tv

16h - Eslováquia sub-21 x Itália sub-21 - UEFA.tv

16h - França sub-21 x Geórgia sub-21 - UEFA.tv

16h - Portugal sub-21 x Polônia sub-21 - UEFA.tv

Mundial de Clubes

21h - Al Ahly x Inter Miami - DAZN, Sportv e CazéTV

Brasileirão Série B

16h - CRB x Goiás - Rede TV!, ESPN, Desimpedidos e Disney+ (Tempo Real)

18h30 - Athletico-PR x Remo - Disney+ (Tempo Real)

20h30 - Athletic x Operário - Disney+ (Tempo Real)

Brasileirão Série C

17h - Ituano x São Bernardo - Nosso Futebol+ (Tempo Real)

17h - Ponte Preta x ABC - DAZN e Nosso Futebol (PPV e YouTube) (Tempo Real)

19h30 - Anápolis x Retrô - Nosso Futebol+ (Tempo Real)

19h30 - Botafogo-PB x Caxias - Nosso Futebol+ (Tempo Real)

Brasileirão Série D

17h - Porto Vitória x Maricá - Porto Vitória TV (YouTube) (Tempo Real)

18h - Mixto x Goiânia - TV Mixto (YouTube) (Tempo Real)

18h - São José-RS x Barra - E.C São José (YouTube) (Tempo Real)

Campeonato Paulista

15h - Santo André x Portuguesa Santista - Paulistão (YouTube)

15h - Comercial x Francana - Paulistão (YouTube)

15h - Rio Branco x Primavera - Paulistão (YouTube)

17h - Grêmio Prudente x Monte Azul - Paulistão (YouTube)

17h - União São João x Itapirense - Paulistão (YouTube)

MLS

17h30 - St. Louis City x Los Angeles Galaxy - Apple TV+ (Tempo Real)

20h30 - Columbus Crew x Vancouver Whitecaps - Apple TV+ (Tempo Real)

20h30 - New England Revolution x FC Cincinnati - Apple TV+ (Tempo Real)

20h30 - Philadelphia Union x Charlotte FC - Apple TV+ (Tempo Real)

20h30 - Kansas City Current (F) x Racing Louisville (F) - Canal GOAT (Tempo Real)

21h30 - Austin FC x New York Red Bulls - Apple TV+ (Tempo Real)

21h30 - Chicago Fire x Nashville SC - Apple TV+ (Tempo Real)

21h30 - Houston Dynamo x CF Montréal - Apple TV+ (Tempo Real)

21h30 - Minnesota United x San Diego FC - Apple TV+ (Tempo Real)

21h30 - Sporting Kansas City x FC Dallas - Apple TV+ (Tempo Real)

22h30 - Colorado Rapids x Orlando City - Apple TV+ (Tempo Real)

22h30 - Real Salt Lake x DC United - Apple TV+ (Tempo Real)

Campeonato Peruano (Apertura)

15h15 - Melgar x Sport Boys - Fanatiz

22h - Alianza Lima x Sport Huancayo - Fanatiz

Copa Ouro da Concacaf

23h15 - México x República Dominicana - ESPN 4 e Disney+ (Tempo Real)

Onde assistir ao vivo o jogo do Al Ahly?

O jogo Al Ahly x Inter Miami terá transmissão ao vivo no DAZN, Sportv e CazéTV, às 21h.

Quais jogos de futebol vão passar ao vivo hoje?

Globo

Nenhum jogo vai passar na Globo neste sábado, 14.

SBT

Nenhum jogo vai passar no SBT neste sábado, 14.

Record

Nenhum jogo vai passar na Record neste sábado, 14.

Band

Nenhum jogo vai passar na Band neste sábado, 14.

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

Onde assistir online os jogos de futebol hoje?

Globoplay

16h - CRB x Goiás - Brasileirão Série B

17h - Ituano x São Bernardo - Brasileirão Série C

17h - Ponte Preta x ABC - Brasileirão Série C