Jogos de hoje, quarta-feira, 17, onde assistir ao vivo e horários

Os jogo do São Paulo contra Flamengo, Corinthians contra o Juventude e Palmeiras contra o Internacional pelo Campeonato Brasileiro são os destaques do futebol desta quarta-feira, 17.

A programação do dia também inclui as partidas do AFC Champions League, Copa da AFC, Copa da Ásia Sub-20, Brasileirão Sub-20, UEFA Champions League, Copa do Uruguai, entre outros.

Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos de futebol de hoje

AFC Champions League

07h - Ulsan Hyundai x Yokohama F. Marinos - ESPN e Star+

Copa da AFC

09h - Abdish-Ata x Central Coast Mariners FC - ESPN e Star+

Copa da Ásia Sub-23

10h - Uzbequistão sub-23 x Malásia sub-23 - Star+

Brasileirão Sub-20

15h- Athletico-PR sub-20 x Santos sub-20 - Santos Futebol Clube (Youtube)

15h15 - Flamengo sub-20 x Palmeiras sub-20 - Sportv

16h30 - São Paulo sub-20 x Botafogo sub-20 - SPFC Play

UEFA Champions League

16h - Bayern de Munique x Arsenal - TNT e Max

16h - Manchester City x Real Madrid - Max - Max

Taça de Portugal

16h15 - Porto x Vitória Guimarães - ESPN e Star+

Copa Verde

20h - Vila Nova x Cuiabá

Copa do Uruguai

20h30 - Peñarol x Montevideo City Torque - Star+

Brasileirão

Onde assistir ao vivo o jogo do São Paulo ; veja horário

O jogo Flamengo x São Paulo terá transmissão ao vivo na Globo e Premiere, às 21h30.

Que horas é o jogo do Palmeiras ?

O jogo Palmeiras x Internacional terá transmissão ao vivo na Premiere, às 21h30.

Qual canal irá passar o jogo do Corinthians pelo Brasileirão

O jogo Juventude x Corinthians terá transmissão ao vivo no Premiere, às 20h.

Quais jogos de futebol vão passar ao vivo hoje?

Globo

21h30 - Flamengo x São Paulo - Campeonato Brasileiro

SBT

Record

Band

