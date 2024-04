Vitória x Palmeiras: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

Vitória e Palmeiras se enfrentam neste domingo, 14, às 18h30, Estádio Barradão, em Salvador. A partida é pela primeira rodada do Brasileirão e terá transmissão da SporTV e Premiere.

O embate entre Palmeiras e Vitória vai marcar a estreia das duas equipes no Brasileirão. O técnico Léo Condé terá um pacotão de sete reforços à disposição do Rubro-Negro baiano. Embalado pelo título estadual, a equipe busca surpreender.

Após a conquista do Paulistão, o Palmeiras chega embalado e é considerado um dos favoritos ao título nacional. Abel Ferreira, comandante do Verdão, conta com retornos importantes, como Zé Rafael, mas mantém dúvidas quanto à escalação, principalmente no esquema tático, se manterá a linha de quatro defensores ou optará por três zagueiros. Com as duas equipes buscando dar início à competição com o pé direito, a expectativa é de um duelo disputado e cheio de emoções.

Onde assistir ao vivo o jogo do Vitória x Palmeiras hoje pelo Brasileirão?

O jogo deste domingo, às 18 h30 , entre Vitória e Palmeiras terá transmissão ao vivo no SporTV e Premiere.

Provável escalação do Vitória

Lucas Arcanjo; Zeca, Camutanga, Wagner Leonardo e Patric; William Oliveira e Rodrigo Andrade; Osvaldo, Matheusinho e Dudu; Alerrandro

Provável escalação do Palmeiras

Weverton; Mayke (Marcos Rocha), Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Aníbal Moreno, Zé Rafael (Richard Ríos) e Raphael Veiga; Lázaro (Luan), Endrick (Estêvão) e Flaco López.