Corinthians x Atlético-MG: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

Corinthians e Atlético-MG se enfrentam neste domingo, 14, às 16h, na Neo Química Arena, em São Paulo. A partida é pela primeira rodada do Brasileirão e terá transmissão da TV Globo e do Premiere.

Em um embate que promete agitar as arquibancadas, Corinthians e Atlético-MG se preparam para mais um confronto histórico. Com um histórico equilibrado de 85 confrontos, o Timão leva uma leve vantagem sobre o Galo, contando com a força de seus 36 triunfos. No último encontro, um empate em 1 a 1 marcou a disputa, mas ambos os times chegam em momentos distintos.

O Corinthians, líder de sua chave na Sul-Americana, busca consolidar sua posição na competição continental após uma vitória e um empate, o que abre alas para o Brasileirão. Contudo, terá que lidar com desfalques importantes, como Diego Palacios, Maycon e Ruan Oliveira, ainda em processo de recuperação.

Enquanto isso, o Atlético-MG, comandado pelo argentino Gabriel Milito, vive uma fase de ascensão, somando três vitórias e um empate sob seu comando, incluindo o título do Campeonato Mineiro e duas vitórias consecutivas na Copa Libertadores.

Onde assistir ao vivo o jogo do Corinthians x Atlético-MG hoje pelo Brasileirão?

O jogo deste domingo, às 16h , entre Corinthians e Atlético-MG terá transmissão ao vivo na TV Globo e no Premiere.

Provável escalação do Corinthians

Cássio; Fagner, Félix Torres, Gustavo Henrique e Hugo (Matheus Bidu); Raniele, Fausto Vera e Rodrigo Garro; Wesley, Romero e Yuri Alberto

Provável escalação do Atlético-MG

Everson, Saravia, Jemerson, Bruno Fuchs e Guilherme Arana; Battaglia, Otávio (Rubens), Scarpa e Zaracho; Paulinho e Hulk