Manchester City x Real Madrid: onde assistir, horário e escalações pela UEFA Champions League

O Manchester City e o Real Madrid se enfrentam nesta quarta-feira, 17, às 16h, no Etihad Stadium, na Inglaterra. A partida é válida pela UEFA Champions League e terá transmissão do Max.

No duelo de ida das quartas de final entre as equipes, foi registrado um empate histórico de 3 a 3 no Santiago Bernabéu. Agora, Manchester City e Real Madrid prometem um confronto intenso, já que ambos os times contam com jogadores de alto nível capazes de marcar gols cedo no jogo. Este será o terceiro encontro consecutivo das equipes no mata-mata da Champions League. Curiosamente, nas duas temporadas anteriores, o vencedor desses confrontos acabou conquistando o título da competição: o Real Madrid em 2022 e o Manchester City em 2023.

Onde assistir ao vivo o jogo do Manchester City x Real Madrid hoje pela UEFA Champions League?

O jogo desta quarta-feira, às 16h, entre Manchester City x Luton terá transmissão ao vivo no Max.

Como assistir online o jogo do Manchester City x Real Madrid hoje?

Você pode assistir a partida online pelo Max.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo do Manchester City hoje

O jogo desta quarta-feira, às 16h, entre Manchester City x Luton terá transmissão ao vivo no Max.

Como assistir o jogo do Manchester City online hoje?

Você pode assistir a partida online pelo Max.

Provável escalação do Manchester City

Ederson; Walker, Dias, Stones e Gvardiol; Silva, Rodri e De Bruyne; Foden, Haaland e Doku.

Técnico: Pepe Guardiola.

Provável escalação do Real Madrid

Lunin; Carvajal, Nacho, Rudiger e Mendy; Valverde, Camavinga e Kroos; Bellingham; Rodrygo e Vinicius Jr.