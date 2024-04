São Paulo x Flamengo: onde assistir, horário e escalações pelo Campeonato Brasileiro

O São Paulo e o Flamengo se enfrentam nesta quarta-feira, 17, às 21h30, no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. A partida é válida pela 2º rodada do Campeonato Brasileiro e terá transmissão da Globo e Premiere.

Como chega o São Paulo?

O Tricolor paulista enfrenta um período de incertezas nesta temporada, com um desempenho oscilante em campo e escolhas questionadas do técnico Thiago Carpini, que não têm agradado os torcedores. Em 17 partidas disputadas, o tricolor paulista conquistou 7 vitórias, 6 empates e sofreu 4 derrotas.

Na primeira rodada do Brasileirão, o São Paulo poderia ter amenizado a crise, mas acabou agravando ainda mais seu problema ao perder para o Fortaleza por 2 a 1 no MorumBIS. Além dos problemas dentro de campo, Carpini enfrenta dificuldades na montagem da equipe titular devido ao grande número de jogadores no departamento médico.

Qual é a situação do Flamengo

Por outro lado, o Flamengo chega ao Brasileirão em excelente forma, após conquistar de forma invicta o Campeonato Carioca, com o melhor desempenho tanto ofensivo quanto defensivo. Após uma pré-temporada nos Estados Unidos, o técnico Tite teve tempo para implementar sua estratégia de jogo, o que rendeu bons resultados ao Rubro-Negro nos primeiros meses da temporada.

Na estreia do Brasileirão, o Flamengo enfrentou mais dificuldades do que o esperado, mas saiu com a vitória sobre o Atlético-GO no estádio Serra Dourada, por 2 a 1, em uma partida marcada por polêmicas arbitragem. Com esse resultado, o Rubro-Negro quebrou o tabu de não vencer na estreia do Brasileirão, que persistia desde 2003.

Apesar do bom momento, o Flamengo ainda não conta com a presença do artilheiro Gabriel Barbosa, que está suspenso por 2 anos devido a uma tentativa de fraude no exame antidoping.

Onde assistir ao vivo o jogo do São Paulo x Flamengo hoje pela Campeonato Brasileiro?

O jogo desta quarta-feira, às 21h30, entre São Paulo x Flamengo terá transmissão ao vivo na Globo e Premiere.

Como assistir online o jogo do São Paulo x Flamengo hoje?

Você pode assistir a partida online pelo Globoplay.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo do São Paulo hoje

O jogo desta quarta-feira, às 21h30, entre São Paulo x Flamengo terá transmissão ao vivo na Globo e Premiere.

Como assistir o jogo do São Paulo online hoje?

Você pode assistir a partida online pelo Globoplay.

Provável escalação do São Paulo

Cássio; Fagner, Félix Torres, Gustavo Henrique e Hugo; Raniele, Maycon (Fausto Vera) e Rodrigo Garro; Wesley, Romero e Yuri Alberto.

Técnico: Bruno Lazaroni.

Provável escalação do Flamengo

Gabriel Vasconcelos; João Lucas, Rodrigo Sam, Zé Marcos e Gabriel Inocêncio; Jádson, Caique Gonçalves (Mandaca) e Nenê (Jean Carlos); Edson, Lucas Barbosa e Gilberto.