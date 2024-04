Palmeiras x Internacional: onde assistir, horário e escalações pelo Campeonato Brasileiro

O Palmeiras e o Internacional se enfrentam nesta quarta-feira, 17, às 21h30, na Arena Barueri, em São Paulo. A partida é válida pelo Campeonato Brasileiro e terá transmissão da Premiere.

O Verdão está em uma série de três vitórias nesta temporada. Na semana passada, a equipe triunfou em todos os três jogos disputados em diferentes competições. O clube derrotou o Santos por 2 a 0, garantindo o título do Campeonato Paulista. Em seguida, venceu o Liverpool-URU pela Libertadores. No último domingo, o Palmeiras saiu vitorioso sobre o Vitória por 1 a 0, no Barradão, marcando o início do Brasileirão.

O técnico Abel Ferreira optou por poupar alguns de seus jogadores nesta primeira rodada. Gustavo Gómez, Aníbal Moreno e Zé Rafael não foram incluídos na lista de relacionados. Piquerez ficou apenas no banco de reservas. Além disso, o treinador não pôde contar com os atacantes Dudu e Bruno Rodrigues, que estão se recuperando de cirurgias no joelho direito.

Na mesma rodada de estreia do Brasileirão, o Internacional também conquistou três pontos ao vencer o Bahia por 2 a 1, revertendo a partida. Com esse resultado, a equipe comandada por Eduardo Coudet encerrou uma sequência de quatro jogos sem vitórias, incluindo dois empates na Sul-Americana e outros dois na semifinal do Gaúcho, quando foi eliminado pelo Juventude.

O treinador enfrenta os desfalques do meio-campista Alan Patrick e do atacante Enner Valencia, que estão lesionados.

Onde assistir ao vivo o jogo do Palmeiras x Internacional hoje pela Copa Libertadores?

O jogo desta quinta-feira, às 21h30, entre Palmeiras x Internacional terá transmissão ao vivo na Premiere.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo do Palmeiras hoje

O jogo desta quinta-feira, às 21h30, entre Palmeiras x Internacional terá transmissão ao vivo na Premiere.

Provável escalação do Palmeiras

Weverton; Marcos Rocha, Murilo, Gustavo Gómez e Piquerez; Aníbal Moreno, Richard Rios (Zé Rafael) e Raphael Veiga; Endrick, Flaco López e Estêvão (Lázaro).

Técnico: Abel Ferreira.

Provável escalação do Internacional

Rochet; Bustos, Vitão, Mercado (Bruno Gomes) e Renê; Fernando, Thiago Maia, Mauricio e Wanderson; Lucca (Wesley) e Borré.