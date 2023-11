Jogos de hoje, domingo, 26; onde assistir e horários

Reta final do Brasileirão Série A, Premier League, La Liga e demais competições europeias são os destaques deste domingo.

No Nilton Santos, o Botafogo encara o Santos mirando reassumir a liderança da competição. O Estrela Solitária vem de empate contra o Fortaleza e viu escapar a chance de retornar ao topo.

No Castelão, o Palmeiras encara o Fortaleza em mais um passo em direção ao título. O Verdão é o líder da competição e com os jogos atrasados do Botafogo concluídos, só depende dele ser campeão.

Em Minas, o Flamengo, também candidato ao título, enfrenta o já rebaixado América MG. O Rubro Negro venceu o Bragantino na última rodada e está a dois pontos do Palmeiras.

Destaque também para o confrontos de Manchester United e Tottenham pelo inglês e do Real Madrid no Espanhol.

Jogos do Brasileirão hoje

16h - Atlético-MG x Grêmio - Globo e Premiere

16h - Botafogo x Santos - Globo e Premiere

18h30 - América-MG x Flamengo - Premiere

18h30 - Fortaleza x Palmeiras - Premiere

18h30 - Internacional x RB Bragantino - Premiere

18h30 - São Paulo x Cuiabá - Premiere

Jogos da Premier League hoje

11h - Tottenham x Aston Villa - ESPN e Star+

12h15 - Real Sociedad x Sevilla - ESPN 2 e Star+

13h30 - Everton x Manchester United - ESPN e Star+

Jogos do Campeonato Italiano hoje

14h - Roma x Udinese - Star+

16h45 - Juventus x Internazionale - Star+

Jogos do Campeonato Francês hoje

16h45 - Lyon x Lille - Star+

09h - Nice x Toulose - ESPN e Star+

Jogos da La Liga hoje

10h - Villarreal x Osasuna - Star+

17h - Real Betis x Las Palmas - Star+

14h30 - Cádiz x Real Madrid - ESPN 3 e Star+

Jogos do Campeonato Argentino hoje

18h - River Plate x Instituto - Star+

21H30 - Godoy Cruz x Boca Juniors - Star+

Onde assistir o jogo da Flamengo hoje ?

O jogo América-MG x Flamengo terá transmissão no Premiere

Qual canal irá transmitir o jogo de São Paulo hoje?

O jogo São Paulo x Cuiabá terá transmissão exclusiva no Premiere

Onde irá passar o jogo da Palmeiras hoje?

O jogo Fortaleza x Palmeiras terá transmissão no Premiere

Em que lugar irá transmitir Botafogo e Santos hoje?

O jogo Botafogo e Santos terá transmissão na Globo e Premiere

Quais jogos de futebol vão passar ao vivo hoje?

Globo

16h - Atlético-MG x Grêmio - Brasileirão Série A

16h - Botafogo x Santos - Brasileirão Série A

SBT

Nenhum jogo vai passar na SBT neste domingo.

Record

Nenhum jogo vai passar na Record neste domingo.

Band

Nenhum jogo vai passar na Band neste domingo.

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

Premiere

16h - Atlético-MG x Grêmio - Brasileirão Série A

16h - Botafogo x Santos - Brasileirão Série A

18h30 - América-MG x Flamengo - Brasileirão Série A

18h30 - Fortaleza x Palmeiras - Brasileirão Série A

18h30 - Internacional x RB Bragantino - Brasileirão Série A

18h30 - São Paulo x Cuiabá - Brasileirão Série A

ESPN

11h - Tottenham x Aston Villa - Premier League

13h30 - Everton x Manchester United - Premier League

ESPN 2

12h15 - Real Sociedad x Sevilla - La Liga

ESPN 3

14h30 - Cádiz x Real Madrid - La Liga

Star+