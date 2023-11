São Paulo x Cuiabá: onde assistir ao vivo, escalações e horário do jogo pelo Brasileirão

São Paulo e Cuiabá se enfrentam neste domingo, 26, às 18h30, no estádio do Morumbi, São Paulo. A partida é válida pela 35ª quinta rodada do Brasileirão Série A.

Após derrota para o Fluminense, o São Paulo quer retomar o caminho das vitórias. A equipe é a segunda melhor mandante do campeonato e espera com apoio do seu torcedor, mais três pontos na rodada.

Já o Cuiabá, que está na nona colocação, ainda sonha com uma vaga na Libertadores. A equipe de Mato Groso está há três pontos do oitavo, o Fluminense, e caso vença e Tricolor carioca perca, empata em pontos.

Escalação do São Paulo contra o Cuiabá

Rafael, Rafinha, Beraldo, Diego Costa e Welington; Pablo Maia, Alisson, Juan (Méndez) e Luciano; David e Erison

Escalação do Cuiabá contra o São Paulo

Walter; Matheus Alexandre, Marllon, Alan Empereur e Rikelme; Filipe Augusto, Fernando Sobral e Denilson; Clayson, Isidro Pitta (Wellington Silva) e Deyverson

Onde assistir ao vivo o jogo do São Paulo hoje pelo Brasileirão

O jogo deste domingo, às 18h30, entre São Paulo e Cuiabá terá transmissão ao vivo no Premiere.

Que horas é o jogo do São Paulo hoje?

O jogo entre São Paulo e Cuiabá é às 18h30 e será transmitido no Premiere.

Como assistir online o jogo do São Paulo hoje?

Você pode assistir a partida online pelo Premiere, através do Globoplay e Amazon Prime Video

