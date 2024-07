JPMorgan: ações de mineradoras de criptomoedas estão subindo mais que o bitcoin

Analistas do banco JPMorgan apontaram recentemente que um grupo de ativos está com uma performance melhor que a do bitcoin: as ações de mineradoras de criptomoeda. Em um relatório, os especialistas apontaram que o desempenho dos papéis é "notavelmente alto" em relação à maior criptomoeda do mundo.

Dados apresentados pelo banco apontam que as ações das 14 mineradoras de cripto listadas nas bolsas dos Estados Unidos acumularam uma valorização de 29% entre 30 de junho e 15 de julho, representando um ganho de capitalização de mercado de US$ 6,4 bilhões.

Com isso, o segmento conta agora com uma capitalização total de US$ 28,3 bilhões. A maior alta foi da empresa Cipher Mining, cujas ações dispararam 44% no período. Já a Stronghold Digital apresentou a pior performance no grupo, com uma queda de 8% no mesmo período.

Os analistas pontuaram ainda que, considerando as mesmas duas primeiras semanas de julho, o bitcoin teve um desempenho pior, com alta de 6%. O cenário quebrou uma tradicional correlação forte entre a criptomoeda e as mineradoras, que costumam obter receita diretamente em bitcoin.

O JPMorgan pontua, porém, que novidades específicas do segmento de mineradoras ajudaram nesse descolamento em julho, com destaque em junho para o maior crescimento mensal de capacidade de mineração já registrado no segmento.

A avaliação dos analistas é que as mineradoras de bitcoin deram sinais de alta eficiência operacional e expandiram suas fatias no mercado de mineração, o que pode ter atraído investidores mesmo com um desempenho ruim da criptomoeda no mês.

"A capitalização de mercado agregada das 14 maiores mineradoras listadas nos Estados Unidos é cerca de 131% maior que a sua participação relativa no valor nominal de todos os btcoins restantes para serem minerados", pontuou o JPMorgan.