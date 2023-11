Flamengo x Fluminense: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

Flamengo e Fluminense se enfrentam neste sábado, 11, às 18h30, no estádio do Maracanã, Rio de Janeiro. A partida é válida pela 34ª rodada do Brasileirão.

Em clássico da parte de cima da tabela, Flamengo e Fluminense entram em campo com objetivos diferentes. O Rubro Negro, que venceu o Palmeiras na última rodada, espera novo triunfo para entrar na briga pelo título.

Já o Fluminense, que vem de empate com o Inter na última rodada, espera se manter entre os 10 primeiros da competição. O Tricolor é o oitavo colocado com 46 pontos.

Escalação do Flamengo contra o Fluminense hoje

Rossi, Matheuzinho, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Erick Pulgar, Gerson e Arrascaeta; Everton Cebolinha, Luiz Araújo e Pedro

Escalação do Fluminense contra o Flamengo hoje

Fábio; Guga, David Braz, Nino e Diogo Barbosa; Thiago Santos, Daniel, Leo Fernández e Giovanni (Isaac); Yony González e Cano.

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo Flamengo x Fluminense hoje pelo Brasileirão Série A

O jogo desta sábado, às 18h30, entre Flamengo e Fluminense terá transmissão exclusiva no Premiere.

Como assistir o jogo Flamengo x Fluminense online?

Você pode assistir a partida online pelo Premiere nas plataformas Amazon Prime Vídeo e Globoplay.

Qual o próximo jogo do Flamengo ?

23/11 - Flamengo x Bragantino - Brasileirão Série A

Qual o próximo jogo do Fluminense ?