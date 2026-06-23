Esporte

Fase de grupos copa 2026

Jordânia x Argélia: veja horário e onde assistir o jogo da Copa do Mundo de 2026

Seleções buscam recuperação na segunda rodada do Grupo J após derrotas na estreia do Mundial

Algeria's midfielder #19 Nabil Bentaleb controls the ball during the 2026 World Cup Group J football match between Argentina and Algeria at the Kansas City Stadium in Kansas City on June 16, 2026. (Photo by JUAN MABROMATA / AFP)

Algeria's midfielder #19 Nabil Bentaleb controls the ball during the 2026 World Cup Group J football match between Argentina and Algeria at the Kansas City Stadium in Kansas City on June 16, 2026. (Photo by JUAN MABROMATA / AFP)

Paloma Lazzaro
Paloma Lazzaro

Estagiária de jornalismo

Publicado em 23 de junho de 2026 às 06h20.

Jordânia e Argélia entram em campo nesta terça-feira, 23, pela segunda rodada da Copa do Mundo de 2026. A partida será disputada à 0h (horário de Brasília), no Levi’s Stadium, em Santa Clara, nos Estados Unidos.

As duas equipes chegam pressionadas após a primeira rodada do Grupo J. A Jordânia perdeu por 3 a 1 para a Áustria, enquanto a Argélia foi derrotada pela Argentina por 3 a 0. O confronto é importante para as seleções que tentam se manter vivas na disputa por uma vaga na próxima fase.

Onde assistir a Jordânia x Argélia?

O jogo terá transmissão ao vivo pela Globo, Globoplay, Sportv e Cazé TV.

Que horas é o jogo de Jordânia x Argélia?

A partida será realizada à 0h (horário de Brasília) desta terça-feira, 23 de junho.

Local do jogo

Levi’s Stadium, em Santa Clara, nos Estados Unidos.

Grupo da Jordânia na Copa do Mundo

Grupo J:

  • Argentina
  • Áustria
  • Jordânia
  • Argélia

Grupo da Argélia na Copa do Mundo

Grupo J:

  • Argentina
  • Áustria
  • Jordânia
  • Argélia
Acompanhe tudo sobre:JordâniaArgéliaCopa do MundoAgenda de jogos

Mais de Esporte

Colômbia x RD Congo: veja horário e onde assistir ao jogo da Copa do Mundo de 2026

Panamá x Croácia: veja horário e onde assistir o jogo da Copa do Mundo de 2026

Portugal x Uzbequistão: quem vai ganhar o jogo na Copa do Mundo?

Em duelo com paralisação de 2 horas, França vence o Iraque na Copa do Mundo

Mais na Exame

ESG

Por que a crise de seguros na Califórnia vai além dos incêndios florestais?

Minhas Finanças

Dívidas impactam saúde de 86% dos inadimplentes, revela estudo

Negócios

Maior rede de bijuterias do Brasil anuncia loja na Argentina e mira R$ 460 milhões

Tecnologia

Como funcionam os dois cérebros dos robôs humanoides da Nvidia