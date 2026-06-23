Jordânia x Argélia: veja horário e onde assistir o jogo da Copa do Mundo de 2026

Jordânia e Argélia entram em campo nesta terça-feira, 23, pela segunda rodada da Copa do Mundo de 2026. A partida será disputada à 0h (horário de Brasília), no Levi’s Stadium, em Santa Clara, nos Estados Unidos.

As duas equipes chegam pressionadas após a primeira rodada do Grupo J. A Jordânia perdeu por 3 a 1 para a Áustria, enquanto a Argélia foi derrotada pela Argentina por 3 a 0. O confronto é importante para as seleções que tentam se manter vivas na disputa por uma vaga na próxima fase.

Onde assistir a Jordânia x Argélia?

O jogo terá transmissão ao vivo pela Globo, Globoplay, Sportv e Cazé TV.

Que horas é o jogo de Jordânia x Argélia?

A partida será realizada à 0h (horário de Brasília) desta terça-feira, 23 de junho.

Local do jogo

Levi’s Stadium, em Santa Clara, nos Estados Unidos.

Grupo da Jordânia na Copa do Mundo

Grupo J:

Argentina

Áustria

Jordânia

Argélia

Grupo da Argélia na Copa do Mundo

Grupo J: