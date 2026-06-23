Jordânia x Argélia: veja horário e onde assistir o jogo da Copa do Mundo de 2026

Algeria's midfielder #19 Nabil Bentaleb controls the ball during the 2026 World Cup Group J football match between Argentina and Algeria at the Kansas City Stadium in Kansas City on June 16, 2026. (Photo by JUAN MABROMATA / AFP)
Estagiária de jornalismo
Publicado em 23 de junho de 2026 às 06h20.
Jordânia e Argélia entram em campo nesta terça-feira, 23, pela segunda rodada da Copa do Mundo de 2026. A partida será disputada à 0h (horário de Brasília), no Levi’s Stadium, em Santa Clara, nos Estados Unidos.
As duas equipes chegam pressionadas após a primeira rodada do Grupo J. A Jordânia perdeu por 3 a 1 para a Áustria, enquanto a Argélia foi derrotada pela Argentina por 3 a 0. O confronto é importante para as seleções que tentam se manter vivas na disputa por uma vaga na próxima fase.
O jogo terá transmissão ao vivo pela Globo, Globoplay, Sportv e Cazé TV.
A partida será realizada à 0h (horário de Brasília) desta terça-feira, 23 de junho.
Levi’s Stadium, em Santa Clara, nos Estados Unidos.
Grupo J:
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