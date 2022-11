Inglaterra x Irã: onde assistir e qual horário do jogo da Copa do Mundo hoje

Inglaterra e Irã se enfrentam nesta segunda-feira, 21, às 10h, no estádio Khalifa Internacional, no Catar. A partida é válida pela primeira rodada do grupo B da Copa do Mundo Fifa 2022. O jogo será a primeira vez na história que essas seleções se enfrentam.

A Inglaterra, seleção com o elenco mais valioso da competição, encara o Irã na primeira partida do Grupo B. A grande esperança dos ingleses é o atacante Harry Kane, que foi artilheiro da última Copa do Mundo.

Está é a 15ª Copa do Mundo que os ingleses disputam. Apesar de ser um dos favoritos para ganhar a competição, a equipe não vence há seis jogos, com três empates e três derrotas.

Sem tanta tradição no futebol, o Irã fez uma boa campanha nas eliminatórias e vem de dois amistosos sem derrotas, uma vitória contra o Uruguai e um empate contra Senegal. Esta é a quinta Copa do Mundo que o Irã disputa.

Que horas começa e onde assistir ao vivo Inglaterra x Irã

A partida entre Inglaterra x Irã, às 10h, será transmitida pela TV Globo, Globoplay e SporTV. A EXAME acompanha a partida em tempo.

Onde assistir online e de graça Inglaterra x Irã

