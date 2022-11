Estados Unidos x País de Gales: onde assistir e qual horário do jogo da Copa do Mundo hoje

Estados Unidos e País de Gales se enfrentam nesta segunda-feira, 21, às 16h, no estádio Al Rayyan, no Catar. A partida é válida pela primeira rodada do grupo B da Copa do Mundo Fifa 2022.

A atração da partida será a volta dos galeses ao Mundial após 64 anos. Comandada pelo craque Gareth Bale, a seleção europeia quer vencer a primeira partida para tentar avançar de fase em um grupo difícil.

Apesar da animação de voltar disputar uma Copa do Mundo, a Seleção de Gales não está em uma boa fase. Em nove jogos em 2022, foram cinco derrotas, dois empates e duas vitórias, nos jogos que classificaram a equipe para o Mundial.

Os americanos, por sua vez, chegam na Copa do Mundo com diversos jogadores em grandes times europeus. Christian Pulisic, meia-atacante do Chelsea, é a grande esperança da seleção dos Estados Unidos.

Em 12 jogos no ano, foram cinco vitórias, quatro empates e três derrotas. A equipe vem de três jogos sem vencer.

As seleções já se enfrentaram duas vezes na história. Um jogo terminou com vitória dos Estados Unidos, em 2003. E o outro em 2010, ficou no 0 a 0.

Que horas começa e onde assistir ao vivo Estados Unidos x País de Gales

A partida entre Estados Unidos x País de Gales, às 16h, será transmitida pela TV Globo, Globoplay e SporTV. A EXAME acompanha a partida em tempo.

Onde assistir online e de graça Estados Unidos x País de Gales

A partida entre Estados Unidos x País de Gales será transmitida ao vivo pela internet e de graça no GloboPlay. A EXAME acompanha a partida em tempo.

LEIA TAMBÉM: