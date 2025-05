Fluminense x Vasco: veja possível escalação dos times para o jogo deste sábado, 24

O Fluminense e Vasco se enfrentam neste sábado, 24, às 18h30, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, em clássico válido pela Série A do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo pela Record (TV aberta), Premiere (TV por assinatura) e CazéTV (streaming no YouTube).

Vivendo momentos distintos no campeonato, o Tricolor das Laranjeiras busca a recuperação após um início irregular, enquanto o Cruz-Maltino tenta manter a boa fase e se afastar da zona de rebaixamento. O clássico carioca promete casa cheia e muita rivalidade em campo.

Veja possível escalação de Fluminense x Vasco:

Fluminense

Técnico: Renato Gaúcho

Mudanças após goleada contra Aparecidense

Thiago Silva, Freytes e Martinelli devem ser titulares (preservados anteriormente)

Suspenso: Nonato

Retorno de Lima, meia recuperado de lesão na coxa

Pendurado: Samuel Xavier

Fora: Nonato (suspenso), Otávio (lesão no tendão de Aquiles), Cano (lesão no joelho), Canobbio (fratura no crânio), Bernal (lesão na coxa esquerda)

Time provável:

Goleiro: Fábio

Defesa: Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes, Gabriel Fuentes

Meio-campo: Martinelli, Hércules, Ganso

Ataque: Arias, Everaldo, Serna

Vasco

Técnico: Fernando Diniz

Principal dúvida na vaga de Coutinho, suspenso

Payet ainda em recuperação e fora

Opções para a vaga: Alex Teixeira, Garré ou Paulinho

Pendurados: Hugo Moura, Jair, Lucas Piton, Luiz Gustavo, Paulinho, Vegetti

Fora: Coutinho (suspenso), Payet (recuperação), David (transição), Estrella (recuperação)

Time provável: