Fluminense x Atlético-GO: onde assistir, horário e escalações pelo Brasileirão

O Fluminense e Atlético-GO se enfrentam neste sábado, 15, às 16h, no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. A partida é válida pelo Campeonato Brasileiro e terá transmissão no Sportv e Premiere.

Atualmente na 7ª posição, o Tricolor Carioca busca manter sua boa forma no campeonato após uma vitória convincente na última rodada. O Fluminense tem contado com o talento de seus jovens jogadores e a experiência de seus veteranos para se manter competitivo. Por outro lado, o Atlético-GO, ocupando a 15ª colocação, vem de uma série de empates e precisa de uma vitória para se afastar da zona de rebaixamento. O Dragão tem enfrentado dificuldades defensivas, mas espera surpreender fora de casa.

Onde assistir ao vivo o jogo do Fluminense x Atlético-GO hoje pelo Brasileirão?

O jogo deste sábado, 16h, entre o Fluminense e Atlético-GO terá transmissão ao vivo no Sportv e Premiere.

Como assistir online o jogo do Fluminense x Atlético-GO hoje?

Você pode assistir a partida online pelo Globoplay e Premiere.

Provável escalação do Fluminense

Fábio; Samuel Xavier, Manoel, Marlon (Felipe Melo) e Marcelo; Alexsander, Lima e Ganso; Marquinhos, John Kennedy e Germán Cano. Técnico: Fernando Diniz.

Provável escalação do Atlético-GO

Ronaldo; Maguinho, Alix Vinícius, Adriano Martins e Randerson (Bruno Tubarão); Lucas Kal, Rhaldney, Gabriel Baralhas e Shaylon; Alejo Cruz (Vagner Love) e Luiz Fernando. Técnico: Jair Ventura.

*Este conteúdo foi gerado e publicado automaticamente com o uso de inteligência artificial.

