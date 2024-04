Flamengo x Nova Iguaçu: onde assistir, horário e escalações do jogo pela final do Campeonato Carioca

Flamengo e Nova Iguaçu se enfrentam neste domingo, 7, às 17h, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. A partida é pela final do Campeonato Carioca e terá transmissão da Band, BandSports e Canal GOAT.

O Flamengo está praticamente com as mãos na taça do Cariocão 2024. A vitória por 3 a 0 na partida de ida praticamente assegurou o 38º título estadual para o clube. Pedro e Ronald marcaram os gols que garantiram uma vantagem confortável para o Rubro-Negro. No entanto, o time também enfrentou frustração em sua estreia no Grupo E da Libertadores, em um empate por 1 a 1 com o Millonarios, em Bogotá.

Com alguns jogadores demonstrando desgaste físico e a larga vantagem na primeira partida, é possível que o técnico Tite opte por poupar algumas peças, visando a sequência do torneio sul-americano e o início do Campeonato Brasileiro.

O Nova Iguaçu, grande sensação do Campeonato Carioca deste ano, viu suas chances de título praticamente se esvaírem na semana passada, no confronto contra o Flamengo no Maracanã. Apesar de um esforço notável, a equipe não conseguiu superar a superioridade do Rubro-Negro em praticamente todas as estatísticas, sendo dominada ao longo de toda a partida.

Para a grande final, o técnico Carlos Vitor deve manter a escalação, ressaltando que este será o último jogo do centroavante Carlinhos, antes de sua transferência para o próprio Flamengo. Além disso, o lateral-esquerdo Maicon também estaria sendo cogitado como possível reforço para o clube da Gávea.

Onde assistir ao vivo o jogo do Flamengo x Nova Iguaçu: hoje pela final do Cariocão?

O jogo deste domingo, 7, às 17h , entre Flamengo e Nova Iguaçu terá transmissão ao vivo na Band, BandSports e Canal GOAT.

Como assistir online o jogo do Flamengo x Nova Iguaçu: hoje?

Você pode assistir a partida online através do Canal GOAT e no streaming da BandSports.

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo do Flamengo hoje

O jogo deste domingo, 7, às 17h, entre Flamengo e Nova Iguaçu terá transmissão ao vivo na Band, BandSports e Canal GOAT.

Como assistir o jogo do time a online hoje?

A partida será transmitida pelo Canal GOAT e no streaming da BandSports.

Provável escalação do Flamengo

Agustín Rossi; Guilhermo Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Erick Pulgar, Nicolás de la Cruz e Giorgian de Arrascaeta; Everton Cebolinha, Luiz Araújo e Pedro .

Provável escalação do Y

Fabrício; Yan Silva, Gabriel, Sergio Raphael e Maicon Santos; Índio, Albert e Yago; Xandinho, Bill e Carlinhos.