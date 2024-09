Corinthians conquista prêmio milionário ao avançar para semifinais da Sul-Americana; veja o valor

Em uma partida eletrizante, o Corinthians venceu o Fortaleza por 3 a 0, na Neo Química Arena, e garantiu uma premiação significativa ao avançar para as semifinais da Copa Sul-Americana.

Com a vitória sobre o time cearense nas quartas de final, o elenco dirigido por Ramón Díaz embolsou US$ 800 mil (cerca de R$ 4,3 milhões, na cotação atual). Somando todos os valores acumulados ao longo da competição, o Corinthians já conquistou 3,46 milhões de dólares (aproximadamente R$ 18,8 milhões) em prêmios no torneio.

Caso avance para a final, o clube alvinegro garantirá, no mínimo, US$ 2 milhões (R$ 10,9 milhões, na cotação atual). Se levantar a taça inédita da Sul-Americana, o valor total será de US$ 6 milhões (R$ 32,7 milhões).

Como foi o jogo?

Os gols que garantiram a vitória do Corinthians foram marcados por Ángel Romero, Igor Coronado e Pedro Henrique, todos no segundo tempo. Com o resultado de 2 a 0 na partida de ida no Castelão, o placar agregado terminou em 5 a 0 para o Timão.

Com a vantagem do primeiro jogo, o Corinthians entrou em campo sem tanta pressão. A primeira etapa foi pouco movimentada, com poucas chances criadas por ambas as equipes, sendo marcada por um grande número de faltas.

No início do segundo tempo, o Fortaleza começou a pressionar e quase abriu o placar com uma grande chance desperdiçada por Renato Kayzer. Pouco depois, o Corinthians marcou o primeiro gol com Ángel Romero, que driblou o zagueiro e finalizou após um bom passe de Yuri Alberto. Minutos depois, Igor Coronado ampliou, aproveitando um rebote do goleiro João Ricardo.

Nos minutos finais, o Timão ainda encontrou tempo para marcar mais um. Rodrigo Garro deu um passe preciso para Memphis, que aplicou um belo drible antes de servir Pedro Henrique, que completou para fazer o terceiro gol. Este foi o primeiro lance de Memphis, recém-chegado ao Corinthians, resultando em participação direta em um gol.

Os próximos jogos

As duas equipes entram em campo novamente no próximo domingo, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Buscando escapar da zona de rebaixamento, o Corinthians enfrenta o São Paulo, com a partida sendo disputada no estádio Mané Garrincha, em Brasília. O confronto está marcado para às 16h (horário de Brasília). Já o Fortaleza, que mira se aproximar das primeiras colocações, recebe o Cuiabá na Arena Castelão, também às 16h.

Agora, o Corinthians aguarda o resultado do confronto entre Racing e Athletico-PR para conhecer seu adversário na semifinal do torneio.