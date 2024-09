Real Madrid 'presenteia' Vini Jr e outros jogadores com carros de luxo para temporada; veja imagens

Os jogadores do Real Madrid ganharam novos carros para a temporada 2024/2025 nesta semana. Pelo terceiro ano consecutivo, o elenco do clube espanhol teve a oportunidade de escolher veículos de luxo da marca BMW para utilizar ao longo do ano.

Entre as opções disponíveis, os atletas puderam escolher entre cinco modelos: iX2, iX, i5, i7 e XM.

O mais caro deles é o i7 na versão M70 xDrive, avaliado em 186,65 mil euros (aproximadamente R$ 1,1 milhão na cotação atual). Esse foi o modelo escolhido por Vini Jr., de acordo com uma publicação do jornal Marca.

Além dos jogadores, o técnico Carlo Ancelotti também foi presenteado com um carro para a temporada. Nas próximas semanas, as jogadoras do time feminino do Real Madrid e a equipe masculina de basquete do clube também receberão seus veículos.

Quais foram os modelos escolhidos pelos jogadores do Real Madrid?

Vinicius Junior: BMW i7 M70 xDrive (186,65 mil euros)

Mbappé: BMW WM (179,9 mil euros)

Bellingham: BMW WM (179,9 mil euros)

Rodrygo: BMW XM (179,9 mil euros)

Endrick: BMW iX xDrive 50 (108,65 mil euros)

Eder Militão: BMW i7 xDrive 60 (139,55 mil euros)

Modric: BMW WM (179,9 mil euros)

Carval: BMW WM (179,9 mil euros)

Courtois: BMW WM (179,9 mil euros)

Ancelotti: BMW i5 M60 xDrive (114,45 mil euros)