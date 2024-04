Palmeiras x Santos: onde assistir, horário e escalações do jogo pela final do Campeonato Paulista

Palmeiras e Santos se enfrentam neste domingo, 7, às 18h, no estádio Allianz Parque, em São Paulo. A partida é pela final do Campeonato Paulista e terá transmissão da Record TV, TNT, Max, Cazé TV e Paulistão Play.

O jogo de ida da final terminou com vitória do Santos, por 1 a 0, que tenta se reerguer em 2024 após ser rebaixado para a série B. O Peixe abriu vantagem na Vila Belmiro, mas agora terá que garantir a vitória no Allianz Parque para se consagrar campeão.

Do outro lado, para colocar as mãos na taça, o Verdão precisa vencer com um saldo de dois gols de diferença. Em casa, acompanhado da torcida, a equipe corre para vencer o campeonato pela primeira vez desde 1934.

Em caso de empate, o Santos se torna vencedor do Paulistão 2024. Caso o Palmeiras vença a partida com o saldo de um gol de diferença, a decisão vai para os pênaltis.

Onde assistir ao vivo o jogo do Palmeiras x Santos hoje pela final do Campeonato Paulista

O jogo deste domingo, 7, às 18h , entre Palmeiras e Santos terá transmissão ao vivo na Record TV, TNT, Max, Cazé TV e Paulistão Play.

Provável escalação do Palmeiras

Weverton; Mayke, Marcos Rocha (Gustavo Gómez), Luan, Murilo e Piquerez; Aníbal Moreno, Zé Rafael e Raphael Veiga; Endrick e Flaco López

Provável escalação do Santos

João Paulo; Aderlan, Joaquim, Gil e Felipe Jonatan; João Schmidt, Diego Pituca e Giuliano; Otero, Morelos (Furch) e Guilherme