Jogos de hoje, domingo, 7; onde assistir e horários

O confronto do Palmeiras e Santos pela final do Campeonato Paulista, e a partida do Flamengo contra o Nova Iguaçu pela final do Campeonato Carioca são os destaques do futebol deste domingo, 7 de abril.

A programação do dia também inclui as partidas do Campeonato Italiano, Premier League, Campeonato Português, Campeonato Holandês, entre outros.

Onde assistir ao vivo aos jogos de futebol de hoje

Campeonato Italiano

07h30 - Frosinone x Bologna - Star+

10h - Monza x Napoli - ESPN e Star+

13h - Cagliari x Atalanta - ESPN e Star+

13h - Hellas Verona x Genoa - Star+

15h45 - Juventus x Fiorentina - ESPN e Star+

Campeonato Escocês

08h30 - Rangers x Celtic - Star+

Campeonato Francês

08h - Brest x Metz - Star+

12h05 - Monaco x Rennes - Star+

15h45 - Nantes x Lyon - Star+

Campeonato Belga

08h30 - Union Saint Gilloise x Cercle Brugge - Star+

13h30 - Club Brugge x Anderlecht - Star+

Campeonato Uruguaio

10h - Cerro x Rampla Juniors - Star+

15h - Fenix x Liverpool-URU - Star+

18h - Deportivo Maldonado x Peñarol - Star+

Campeonato Mineiro (Final)

15h30 - Cruzeiro x Atlético-MG - TV Globo (MG), Sportv e Premiere

Campeonato Baiano (Final)

16h - Bahia x Vitória

Campeonato Goiano (Final)

16h - Atlético-GO x Vila Nova - TV Cultura (GO) e TV Brasil Central (Youtube)

Campeonato Português

16h30 - Porto x Vitória Guimarães - ESPN e Star+

Campeonato Carioca (Final)

17h - Flamengo x Nova Iguaçu - Band, BandSports e Canal GOAT

Campeonato Paraense (Final)

17h - Paysandu x Remo - TV Cultura (PA) e Esporte na Cultura (Youtube)

Campeonato Venezuelano

17h - Metropolitanos x Caracas - Star+

Campeonato Equatoriano

17h30 - Delfín x Universidad Católica-EQU - Star+

Campeonato Paulista (Final)

18h - Palmeiras x Santos - Record TV, TNT, Max, Cazé TV e Paulistão Play

Copa da Liga Argentina

18h30 - Racing x Lanús - ESPN e Star+

21h - River Plate x Rosario Central - ESPN e Star+

Campeonato Mexicano

21h - Atlético San Luis x Juarez - Star+

Campeonato Paulista Série A2

11h10 - Portuguesa Santista x Noroeste - Record TV, PlayPlus, R7 e Camisa 21 (Youtube)

2º Divisão Espanhola

11h15 - Villarreal B x Burgos - Star+

13h30 - Espanyol x Albacete - Star+

Campeonato Alemão

10h30 - Hoffenheim x Augsburg

12h30 - Wolfsburg x Borussia M'Gladbach

Premier League

11h30 - Manchester United x Liverpool - ESPN e Star+

Onde irá transmitir o jogo do Palmeiras, hoje ; veja horário

O jogo deste domingo às 18h30 entre Palmeiras x Santos terá transmissão ao vivo na Record TV, TNT, Max, Cazé TV e Paulistão Play.

Que horas é o jogo do Manchester United hoje?

O jogo deste domingo às 11h30 entre Manchester United x Liverpool terá transmissão ao vivo na ESPN e Star+.

Qual canal irá passar o jogo do Liverpool pelo Campeonato Carioca (Final)

O jogo Flamengo x Nova Iguaçu terá transmissão ao vivo na Band, BandSports e Canal GOAT, às 17h.

Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje?

Quais jogos vão passar ao vivo na SBT hoje?

Nenhum jogo vai passar no SBT neste domingo.

Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje?

Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje?

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

ESPN

Sportv

Premiere

TNT

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

Star+

PlayPlus

TNT

Max

CazéTV (Youtube)

Paulistão Play (Youtube)

Canal GOAT (Youtube)