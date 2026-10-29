Só metade dos cargos de liderança tem sucessor pronto em casa. Uma empresa de dados quer mudar isso

Em média, só 49% dos cargos de liderança poderiam ser preenchidos de imediato por alguém de dentro da empresa, segundo o relatório Global Leadership Forecast 2025, da consultoria americana DDI, feito com 2.185 profissionais de RH e mais de 10 mil líderes. Para metade dos CHROs ouvidos, desenvolver as competências do time já é a prioridade número um do negócio.

A Scanntech decidiu formar os seus. A empresa, fundada no Uruguai em 1992, conecta seus sistemas aos caixas do varejo alimentar e transforma os dados de vendas em inteligência de mercado para varejistas e indústrias. Seus líderes passaram por uma trilha de desenvolvimento conduzida pela Saint Paul In Company, braço de treinamentos corporativos sob medida da Saint Paul Escola de Negócios, em São Paulo.

“A gente passou por conteúdo de feedback, comunicação assertiva, gestão de conflitos, liderança com diversidade”, diz Flávia, head de gestão humana da Scanntech. A etapa final foi dedicada a um plano de sucessão.

Sucessão começa pela estratégia

O módulo de sucessão ficou com o professor Emerson W. Dias, da Saint Paul. Para ele, o tema costuma ser tratado como uma questão de nomes, quando é uma questão de negócio.

“Sucessão não necessariamente tem a ver com as pessoas, mas tem a ver com a estratégia e como as pessoas sustentam essa estratégia nas organizações”, diz Dias.

Na tela da sala, um quadro de dois eixos organizava a conversa sobre feedback. Um deles era o de importar-se pessoalmente com o outro. No quadrante da insinceridade manipuladora ficava o líder preocupado com os próprios sentimentos, que deixa de dizer o que precisa ser dito.

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O que fica em segundo plano quando a meta aperta

Numa empresa que vive de dados, a rotina é medida em números. Felipe Amato, head de inteligência de mercado da Scanntech, conta que foi justamente isso que tornou o curso relevante para ele.

“No dia a dia, a gente é muito focado em resultado, em atingimento de meta, e a gente acaba às vezes deixando em segundo plano uma parte muito importante, que é essa parte de gestão de conflito, a parte de feedback, a parte de liderança”, diz.

O principal aprendizado, segundo Amato, foi entender como a liderança impacta os resultados da equipe.

Flávia destaca o cuidado da escola em desenhar os conteúdos com detalhe e com conexão com o negócio da Scanntech.

Preparar todo mundo para subir

Para Mario Ruggiero, vice-presidente de atendimento da Scanntech, o programa permitiu aprofundar temas vitais no dia a dia, em especial a inteligência emocional do time.

O plano de sucessão fecha a lógica que ele aplica na gestão: trabalhar com pessoas que sejam melhores ou iguais a ele e preparar a equipe “para todo mundo subir, todo mundo crescer e a empresa se desenvolver”, diz Ruggiero.

Num relatório em que metade das cadeiras de liderança não tem substituto pronto, a sucessão começa bem antes de alguém deixar o cargo.

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