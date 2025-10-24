Final de Flávia Saraiva no Mundial: onde assistir e horários da prova

A ginasta brasileira Flávia Saraiva está classificada para a final da trave no Mundial de ginástica artística de Jacarta, na Indonésia.

Com 13,833 pontos no aparelho, a medalhista olímpica por equipes assegurou uma vaga na final neste sábado, 25, em segundo lugar, atrás apenas da chinesa Zhang Qingying.

As brasileiras Júlia Soares, Júlia Coutinho e Sophia Weisberg também competiram, mas não avançaram para a final.

Duas vezes finalista olímpica na trave, Flávia decidiu simplificar sua série em Jacarta para garantir pontos de execução. A estratégia funcionou: a apresentação rendeu uma nota de 8,333 pontos na execução. Com 5,5 pontos de dificuldade, ela chegou aos 13,833 pontos.

A brasileira empatou com a romena Sabrina Vinea, mas saiu na frente porque teve uma nota mais de execução.

Quem são as finalistas da trave:

Zhang Qingying (China) – 14,366

Flávia Saraiva (Brasil) – 13,833

Sabrina Vinea (Romênia) – 13,833

Ellie Black (Canadá) – 13,466

Aiko Sugihara (Japão) – 13,433

Dulcy Caylor (Estados Unidos) – 13,333

Amanda Yap (Singapura) – 13,300

Kaylia Nemour (Argélia) – 13,233

Onde e quando assistir à final por aparelhos

A final por aparelhos será transmitida ao vivo neste sábado, 24, no SporTV 2, na Cazé TV e no Canal Olímpico do Brasil.

A transmissão começa às 4h (horário de Brasília) e vai até 8h.

Serão apresentadas as finais de salto feminino, barras assimétricas femininas, trave feminina, solo feminino e masculino, cavalo com alças masculino, argolas masculinas, salto masculino, barras paralelas masculinas e barra fixa masculina.